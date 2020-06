Szigorú feltételek mellett, de újra látogathatók lesznek a kórházak

Részlegesen feloldják a látogatási tilalmat a fekvőbeteg-ellátó intézményekben, azaz

azokon a részlegeken, ahol nincs koronavírusos beteg, szigorú szabályozások mellett lehetséges a látogatás

– jelentette be hétfőn Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs szokásos tájékoztatóján. Hozzátette, az egyes részletszabályokat az adott intézmény főigazgatója szabhatja meg. Ezért a tiszti főorvos asszony azt kérte, látogatás előtt mindenki tájékozódjon az intézménynél vagy annak honlapján.

Müller Cecília azt is közölte, ha a beteg állapota, az adott intézmény helyzete és az időjárás engedi, akkor

a kórház kertjében, szabad levegőn javasolják a találkozást.

Viszont

maximálni kell az egy időben látogathatók számát,

arra csak maszkban kerülhet sor, és a higiéniés kézmosásra is nagyon kell ügyelni.

A szakember azt is közölte, a Kásler miniszter által pénteken bejelentett egészségügyi nyitás azt is magában foglalja, hogy

a nagy vihart kavart ágykiürítések révén felszabadult férőhelyek 80 százaléka ismét igénybe vehető,

csupán 20 százalékot kell biztonsági tartalékként fenntartani. A nyitással kapcsolatban megjegyezte, cél az elhalasztott egészségügyi eljárások minél gyorsabb pótlása. Ezért a háziorvosoknál az óránként 4 fős korlát érvényét veszti, ugyanakkor

ez a fajta ellátás továbbra is telefonos bejelentkezést igényel.

Járványügyi statisztikákat kiemelve Müller Cecília arról is tájékoztatott, 100 ezer főre 41 megbetegedés, illetve 5,6 halálozás jutott. Területileg Budapesten 110, Komárom-Esztergom megyében 100, Zala megyében 97, Fejér megyében 90, Pest megyében pedig 46 volt a 100 ezer főre jutó megbetegedésszám. Az új esetszámok tekintetében a 15., a halálozások számában pedig a 16. héten regisztrálták a legtöbbet.

A tiszti főorvos emellett köszönetet mondott az Országos Vérellátó Szolgálatnak, a Magyar Vöröskeresztnek, az aktivistáiknak, valamint a véradóknak is.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt közölte, hétfőtől a fővárosban is tartható temetés vagy házasságkötés utáni rendezvény legfeljebb 200 főig. Esküvőt követő zenés rendezvény (értsd: lakodalom) is tartható vendéglátóhelyen, szálláshelyen, de a 1,5 méteres távolságtartásra vonatkozó szabályokat itt is be kell tartani.

Az alezredes azt is közölte, június 15-étől a könyvtárak is nyitva állnak.

A járvánnyal kapcsolatos bűnügyi statisztikákat ismertetve Kiss arról tájékoztatott, 439 büntetőeljárás indult, ebből 126 rémhírterjesztés, 29 közveszéllyel fenyegetés, 133 csalás és 28 járványügyi szabályszegés miatt, emellett 81 főt hallgattak ki gyanúsítottként.

Újságírói kérdésre válaszolva Müller Cecília azt közölte, külföldi nyaralás esetén fontos a biztosítás kötése az ottani egészségügyi ellátás szempontjából, és ha valakinél felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja,

az helyben kérjen segítséget!

Ugyancsak újságírói kérdésre válaszolva Kiss Róbert azt ígérte, a színházak, mozik újranyitásáról, valamint