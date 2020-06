Vége mindennek: Vágó István bojkottálja az ATV-t

Médiatörténeti pillanatnak azért nehezen nevezhető kijelentést a kvízmesterből lett politikus a "Németh Athina-ügy" kapcsán tette.

A "Na, most lett elegem" – felütéssel indító posztban Vágó nemcsak azt jelezte, hogy megvonja becses személyét az ellenzéki tévénézőktől, de keményen bele is szállt a csatorna Heti Napló című műsorába, mert szerinte "egy magát ellenzékinek mondó tévécsatorna választhatta volna azt is, hogy utánamegy például a Helsinki Bizottság által dokumentált ügynek https://www.helsinki.hu/korhazkiurites-strasbourgi-pert-in…/) - de nem, ők úgy ütötték AZ ELLENZÉKET, ahogy azt például a HírTV bármely adásában már megszokhattuk".

"Meg kell vallanom, ügyes anyag volt, a propagandamédia meg is nyalná mind a tíz ujját, ha ők csinálták volna"

- írja a felháborodott politikus, aki szerint "Svábyék egész anyaga arra futott ki, hogy ez az ellenzék alkalmatlan az ország vezetésére"

"A fentiek (és néhány ATV-s munkatárs által nemrég engem ért méltánytalanság) miatt úgy döntöttem, hogy egy ideig NEM KÍVÁNOK SZEREPELNI AZ ATV MŰSORAIBAN, így holnap a Nap hírében sem."

Ismét távolabb került a kormányváltás :(

Aki alaposabban is szeretne alámerülni az ÜGY-ben, Vágó István posztjában és a kommentek között bátran megteheti.