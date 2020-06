Bekeményítenek az angolok, véget érhet a loot box-ok aranykora

Fontos lépés előtt áll a brit kormányzat, mely akár precedensértékűvé is válhat a jövőben.

A digit.fyi arról számolt be a napokban, hogy leáldozhat a loot box-ok kora az Egyesült Királyságban. A portál „UK Government to Review In-game Loot Boxes Following Addiction Concerns” című cikkében úgy fogalmaz, ha a kormány úgy dönt, ezekre a videojátékokban megtalálható tartalmakra ugyanolyan előírások és szabályok fognak vonatkozni, mint a szerencsejátékokra.

Fontos azonban kiemelni, hogy nemcsak a számítógépes és konzolos játékokban találkozhat az ember a loot box jelenséggel, az okostelefonokra készült programok is hemzsegnek tőle. Így a brit kormány esetleges döntése valószínűleg a mobilapplikációkat is érinti, és könnyen lehet, hogy a jövőben pont ugyanazok alá a korlátozások alá fog esni egy-egy mobiljáték, mint az olyan szerencsejáték appok, mint mondjuk a bet365 mobile.

A drága játékok is le akarnak húzni

A loot box-ok manapság már szinte az összes játékban megtalálhatók, különösen a kompetitívekben. És nemcsak az olcsóbb, vagy ingyenesen játszható szoftverek megoldása ez arra, hogy a fejlesztő azért mégiscsak meg tudja szedni magát a mikrotranzakciókból, hanem a huszonpárezer forintos sikerjátékok készítői is pironkodás nélkül belepakolják a loot box-okat a termékeikbe. A játékos különféle jutalmakhoz juthat, ha kinyitja ezeket a digitális dobozokat, de a trükk, hogy sosem tudja, mi van benne, amíg bele nem néz. Így könnyen lehet, hogy a meglepetés, ami a ládában van, nemhogy nem kellemes, de egyenesen haszontalan a felhasználó számára, aki emiatt vérszemet kapva újabb és újabb dobozokat vásárol, hogy valami értékesre bukkanhasson.

Emiatt az emberre gyakorolt tulajdonsága miatt tekintik sokan szerencsejátéknak a loot box-okat, ugyanis ugyanúgy a változó arányú megerősítés elvén alapszik, akárcsak a félkarú rabló. A játékos nem egy előre meghatározott rendszer alapján, hanem véletlenszerűen kap – vagy épp nem kap – jutalmat, és emiatt hajlandó a szükségesnél jelentősen többször is kinyitni egy-egy dobozt – vagy meghúzni a félkarú rablót –, egy az előzőnél is nagyobb és értékesebb nyereményben bízva. Ez a viselkedés pedig könnyen függőséghez vezethet.

Horribilis pénzeket költünk el rá évente

A digit.fyi cikke szerint a loot box-ok elképesztően jövedelmezőek a videojátékipar résztvevői számára, egyes adatok szerint a mikrotranzakció különböző formái összességében évi 23 milliárd fontot (majdnem 8,9 billió forint) hoznak a konyhára.

Tavaly szeptemberben a Digitális-, Kulturális-, Média- és Sportminisztérium már javaslatot tett arra, hogy a kormány terjessze ki a szerencsejáték törvényt a loot box-okra is, ugyanis az jelenleg a brit jogrend hatályán kívül esik. Damian Collins bizottsági elnök akkor úgy fogalmazott, a közösségimédia-oldalak és online játék fejlesztők könyörtelenül küzdenek azért, hogy egyre több és több ember figyelmét, idejét és pénzét kaparinthassák meg. Ez az üzleti modelljük alapja, ám itt az ideje, hogy felelősséget vállaljanak azért a károkért, amelyeket ezzel egyeseknek okoztak – tette hozzá Collins.

Itt az ideje a fellépésnek

Véleménye szerint legyenek a loot box-ok bármilyen jövedelmezőek is a videojátékipar számára, komoly árat követelnek, különösen a szerencsejáték-betegségben szenvedőktől, miközben a fiatalokat is komoly veszélynek teszik ki. Egy loot box megvásárlása valójában hazardírozás, így hát éppen itt az ideje, hogy a törvény szigorával lépjünk fel ellene – húzta alá a bizottsági elnök.

Ha az Egyesült Királyság kormánya úgy dönt, hogy kiterjeszti a szerencsejáték törvény hatályát a loot box jelenségére, az komoly érvágás lehet a játékfejlesztők számára, különösen akkor, ha a brit modell követendő példává válik Európa-szerte, vagy akár a világ más országaiban.