A kormányszóvivő asszony lehetne a Fidesz következő főpolgármester-jelöltje?

Bár Tarlós István nem kívánta megnevezni, könnyen lehet, hogy Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőre, korábbi főpolgármester-helyettesre gondolt Tarlós István, amikor az Azonnalinak adott nagyinterjúban Karcsony Gergely kihívójáról azt mondta:

A mi oldalunkon is van valaki, akit én elvileg felépíthetőnek tartok. Az illető egy hölgy, de nem fogom megnevezni.

Az on-record interjúban egyébként Budapest korábbi első embere sajnos nem a humorosan odamondós, sokak által kedvelt, „troll” énjét vette elő, hanem

vérbeli fideszesként játszotta a sértődöttet, ha az egyébként jól – néha tényleg túl bulvárosan – kérdező újságíró nem volt hajlandó a mikrofonállvány szerepét játszani.

Így például amikor az kerül szóba, hogy Tarlós István közlekedési ügyekben – így a főváros közlekedési ügyeiben is tanácsokat ad Orbán Viktornak, és a fővárosi közlekedés része a Lánchíd is, akkor a volt főpolgármester nemes egyszerűséggel ezt vágta az azonnalis kolléganő fejéhez:

Köszönjünk el egymástól, jó? Ennek így nincs értelme. (…) Viszontlátásra! Nincs értelme magukkal beszélgetni!

Tarlós a Lánchíddal kapcsolatban egyébként feleleveníti, ők 2018-ban már kész kivitelezési terveket prezentáltak a Lánchídra, akkori tervek szerint a dunai átkelő felújítása 6 milliárd forintba került volna. Felveti, annak ellenére, hogy

a FŐMTERV december 5-én írásban közölte a főpolgármesterrel, hogy 6 hónapon belül meg kell kezdeni a munkát,

és azóta még ki sem írták a tendert a renoválásra. Emlékeztet, tavaly júniusban kiírták a tendereket, a bontások szeptemberben történtek az új szakvélemény alapján, és akkor derült ki, hogy a híd felújítása nem 6, hanem 14,4 milliárdba fog kerülni. Ekkor – fogalmaz – egy rendkívüli árfelülvizsgálatot kért, de ennél többre szeptember vége és október közepi leváltása között már nem volt ideje.

Az előző főpolgármester Orbán Viktornak írt, kiszivárgott levele kapcsán azt mondta, nemcsak budapesti, hanem országos ügyek is szerepeltek benne, így például az M0-s körgyűrű, és más, Budapesttől független dolgok is. Hozzátette, soha, sehol nem mondta azt, hogy meg kell szüntetni a fogaskerekűt, és némiképp át is írták a szöveget.

A MÁV járatritkításaival kapcsolatban Tarlós, aki február óra a hazai vasúttársaság igazgatóságának tagja, azt mondta, az nem igazgatósági, hanem operatív kérdés, és a vezérigazgató hatáskörébe tartozik, ám úgy gondolta, a kérdést csak azért kapta, mert Budapesten botrány volt a BKV járatritkításaiból a járványidőszak alatt.

Karácsonyt egyébként alapvetően nem tartja rossz embernek, ám szenzilisebb, mint Demszky Gábor, aki – mint fogalmaz – jóval erősebb személyiség volt. Karácsony fideszes kihívójáról Tarlós azt árulta el,

van a kerületi polgármesterek között az ő politikai közösségéből is olyan személy, aki bizonyos szempontból alkalmas lenne főpolgármesternek, ő – főleg emberi okokból – mégse támogatná soha.

Van olyan is, aki szerinte talán alkalmas lehet, de nem akar ártani neki azzal, hogy megnevezi, illetve egy pesti mérnök polgármestert is említett, akiről

esetleg alkalmasnak tartaná arra, hogy ezt a feladatot ellássa.

Politikai ellenfeleinek térfelén Tóth József angyalföldi polgármesterről azt mondta:

messzemenőkig rátermettebbnek látom Karácsony Gergelynél. Nem mondom, hogy Tóthtal barátok lennénk, de nagyon jó munkakapcsolatban voltunk. Ő egészen kiváló ember, együttműködő, lát a pályán és nagyon önálló.

És végül a cikkünk elején említett mondatban egy hölgyet említett, aki felépíthető. Mi a kormányinfók koronázatlan királynőjére, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivőre, korábbi főpolgármester-helyettesre tippelünk, és ezt a kérdést e-mailben fel is fogjuk tenni neki. Reméljük, a csütörtöki kormányinfón választ is kapunk rá.