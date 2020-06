Több mint 11 milliárd forintért épül tovább a zalai tesztpálya

Elrajtolhat a zalai járműipari tesztpálya építésének újabb üteme, melyet a Duna Aszfalt Kft. valósít meg több mint 11,4 milliárd forintból – derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A beruházás újabb fázisában a kivitelező az alábbiakat építi meg többek között:

Smart city zóna,

ADAS testing modules,

kis- és nagysebességű kezelhetőségi pálya építkezései,

autópálya-szakasz kiegészítő útszakaszainak építései,

országúti szakasz további elemei.

A Zalazone tesztpályán, amelyet egyébként 45 milliárd forintos beruházásként terveztek, májusban elkészült a pálya felülete. A magyarépítők.hu szerint most az újabb fejlesztés részeként emelkedőket és parkolókat is létrehoznak, továbbá a kerítéseket is kiépítik.

Korábban már felhúztak egy 2000 négyzetméteres, konferenciatermeknek és irodáknak helyet adó épületet, mellé pedig egy 16 személyautó és 6 teherjármű befogadására alkalmas technikai épületsort.

A teljes óriásprojekt várhatóan 2021-re készül el.