Az időjárás miatt nem közlekedik több BKK-járat

Időjárási okok miatt nem jár több BKK-járat csütörtökön a fővárosban - derült ki a BKK Info Facebook-oldalán olvasható bejegyzésekből.

A közösségi oldalon azt írták, a kedvezőtlen időjárás miatt a 28-as és a 28A villamos helyett pótlóbusz jár az Élessarok és a Kada utca-Maglódi út között, a 37A villamos pedig nem közlekedik az Élessarok és a Sörgyár között.



A pótlóbusz terelt útvonalon közlekedik, így a Kocka utca megállót nem érinti.



Az 50-es villamos helyett is pótlóbusz közlekedik a Villanytelep és a Szarvas csárda tér között időjárási ok miatt - írták.



Később közölték azt is, a 3-as és a 62A villamos helyett is pótlóbusz jár a Kőbánya alsó vasútállomás és az Örs vezér tere között.



A 165-ös autóbusz terelve a 65-ös autóbusz vonalán közlekedik, így a Folyondár utca és a Remetehegyi út közötti megállókat nem érinti.



A 75-ös trolibusz vonalán autóbusz is közlekedik, a 77-es trolibusz helyett pedig pótlóbusz jár a teljes vonalon - közölte a BKK Info.