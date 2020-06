Újfajta együttműködés: lehet nemzeti egység az ellenzék nélkül is? Deficit: kell-e a magyaroknak demokrácia, vagy jó ez így is? Időutazás: újra a „hanyatló nyugat” az ellenség? Liberális vs. konzervatív: a K.O.-ban Bősz Anett és Z. Kárpát Dániel.