Könnyezve emlékezett Benedek Tiborra a tévéstúdióban Steinmetz Ádám

Az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendégeként mesélt volt csapattársáról Steinmetz Ádám, aki felfoghatatlan veszteségnek nevezte a 47 éves Benedek Tibor halálát. Hangsúlyozta, hogy nemcsak kiváló sportoló, hanem nagyszerű ember és szerető családapa is volt a csütörtökön elhunyt vízilabda-legenda.

Több ezren emlékeztek meg gyertyákkal és mécsesekkel Benedek Tiborra A Magyar Vízilabda Szövetség és az UVSE csütörtök este nyilvános, gyertyás, csendes megemlékezést tartott a Hajós Alfréd Sportuszoda bejárata előtt Benedek Tibor emlékére. A megemlékezésen több ezren vettek részt azért, hogy leróják tiszteletüket az egykori kiváló vízilabdázó előtt. Tudósítónk szerint a sor vége a Margit hídig állt még 10 órakor.

Felidézte, hogy már fiatalon hétről-hétre ott szurkolt Benedeknek a medence partján, és azt is, hogy küzdeni tudásával hogyan vált példaképévé a válogatott csapatkapitánya.

„Minden mérkőzés előtt tartottunk megbeszélést, és tényleg annyira feltüzelte a csapatot, hogy nem lehetett kérdés, hogy minden mérkőzést győztesként kell elhagynunk. De úgy gondolom, nemcsak nekünk, hanem a következő generációk számára is példaértékű az ő emberi mivolta, karrierje, munkássága.”

Steinmetz szerint Benedek nemcsak hozzáállásában és játéktudásában volt a legnagyobb vízilabdázó, hanem bebizonyította azt is, hogy megfelelő kitartással is fel lehet jutni a sportág csúcsára.

„Sokan elmondták már, hogy azt, amit elért, nem elsősorban a tehetségének, hanem a szorgalmának és a munkabírásának köszönhette. Ebben – úgy gondolom – hasonlítok is rá.”

Felidézte, hogy már világbajnokként is tudott neki Benedek még olyan tanácsokat adni, amiket az edzőik soha nem vettek volna észre. Ugyanakkor megtiszteltetésnek tartotta azt is, hogy a válogatottban elért közös sikerek mellett klubcsapataikban egymás ellen is küzdhettek. Sőt, két BL-döntőben pont neki kellett védekeznie Benedekkel szemben.

„Tibornak volt is egy ilyen beceneve: az Örökmozgó. És valóban ilyen volt. Nagyon dinamikusan játszott, folyamatosan kereste a lehetőséget, hogy labdát kapjon, helyzetbe kerüljön. Nehéz volt fogni, mert balkezes volt és a kapusok is nehezen tudták emiatt hárítani a lövéseit. Úgyhogy nekem egy nagy megtiszteltetés és egyben nagy kihívás is volt ellene játszani.”

Régóta tudott a betegségéről, de az utolsó időszakban már nem tudott volna őszintén, reménykeltően beszélni vele – mondta elérzékenyülve Steinmetz Ádám, aki a sorstól kapott legnagyobb ajándéknak nevezte, hogy a vízilabda-válogatott korszakalkotó sikerei után együtt állhatott Benedek Tiborral a dobogón.

A teljes beszélgetést itt tekintse meg: