A Fradi idén harmadszor is legyőzte a nagy riválist

A már bajnok Ferencváros a szezonban harmadik alkalommal is 1-0-ra győzte le a kiesés elől menekülő Újpestet, a győztes gólt ismét Boli szerezte. A meccsen mindkét szurkolótábor megemlékezett a héten elhunyt két kiváló vízilabdázóról, Kárpáti Györgyről, illetve Benedek Tiborról.

A mérkőzés elején a hazaiak a kapujukhoz szögezték az Újpestet, több helyzetet is kidolgoztak, de Banai, a vendégek kapusa több bravúrt is bemutatott. A félidő derekán azután valamivel kiegyenlítettebbé vált a játék: bár továbbra is a zöldek domináltak, de az újpestiek kiszabadultak a szorításból.

A második félidő helyzetekkel indult, de mind Dibusz, a ferencvárosi, mind Banai, az újpesti kapus a helyén volt. Az 53. percben azután góllá érett a zöldek fölénye: Botka lapos beadásába Boli tette be a lábát, így a Ferencváros megszerezte a vezetést.

A gól után is maradt a ferencvárosi fölény, Banai pedig több ziccert is védett, a lilák a nagyobb arányú vereséget kizárólag kapusuk bravúrjai miatt kerülték el.

A forduló délutáni mérkőzésén a kiállítás miatt emberhátrányban játszó Mezőkövesd egy utolsó pillanatban szerzett góllal 2-1 arányban győzte le a Mol Fehérvár együttesét, míg a kora esti meccsen a felcsúti Puskás Akadémia a Paks elleni 3-1 arányú győzelmével továbbra is a Mezőkövesd nyomában maradt a dobogó harmadik fokáért vívott versenyben.