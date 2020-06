Képviselő: egy négyfős családnak akár 25 ezerbe is kerülhet egy nap a debreceni strandon

Egy átlagos család nem fog jóllakni az új debreceni strandon – írta Herpergel Róbert debreceni jobbikos önkormányzati képviselő, miután összevetette a büfé, valamint a belépőjegyek árait.

„Úgy gondolom, hogy a jegyárak után az étel és itallap is bemutatja, hogy a családi strandolás Debrecenben úri kedvtelés lesz.”

- fogalmazott a képviselő, aki kiszámolta, hogy ha még kedvezményesen is próbálnak a 3-4 ezer forintos napijegyekhez jutni, majd a strandon fejenként megesznek egy darabot a legolcsóbb hamburgerből egy félliteres kólával, az két szülőnek és két gyereknek együttesen már 25 ezer forintra jön ki – egyetlen napra.

- véli a helyi politikus, jelezve, hogy még a híres hajdúszoboszlói strand is olcsóbb a debreceninél.

Nemrég írtunk arról is, hogy nem csak a strandokon, hanem a Balaton partján is drágulást tapasztalhatnak a belföldi turizmust választó családok, egyes helyeken akár 60 százalékkal is emelkedett a belépők ára.