Jobbikos alpolgármestere lett a VI. kerületnek

Soproni Tamás polgármester előterjesztésére dr. Kerék-Beleznay Zsuzsannát nevezte ki új alpolgármesternek a terézvárosi testület csütörtökön. A főváros VI. kerületében ezzel Beleznay lett a negyedik alpolgármester, szakmai munkáját a kereskedelem, turizmus és köztisztaság területein fogja végezni.

A 30 éves, jogász valamint jogász-közgazdász végzettségű és korábban a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának kodifikációs, törvényalkotási folyamataiban részt vevő új alpolgármestert titkos szavazáson választották meg. Az eredmény egyhangú lett, a kormánypárti képviselők nem szavaztak.

Az új alpolgármester „mérhetetlen megtiszteltetésnek” nevezte jelölését és arról beszélt a testületi ülésen, hogy nem a pozíciót tartja szem előtt, hanem az azzal járó feladatokat.

Az Alfahír megkeresésére azt mondta, munkatársaival az emberek között lesznek majd és a nyitott ajtók politikáját folytatják mind a kerületi lakosok, mind a helyi vállalkozók érdekében.

„Mint a Jobbik nő- és családpolitikáért felelős politikusa a kerületben lévő nők helyzetén is szeretnék javítani, az ő problémáikkal is foglalkozni fogok, ezúton is üzenem nekik, hogy forduljanak hozzám bizalommal”