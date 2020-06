Az MNB kamatvágása után jelentősen gyengült a forint

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal, 0,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot keddi ülésén; a kamatfolyosó nem változott - írja az MTI. Ez azt jelenti, hogy az egynapos (overnight, O/N) hitel kamata továbbra is 1,85, míg az egynapos betét kamata -0,05 százalék, vagyis ismét aszimmetrikus a kamatfolyosó, ám most az alapkamat a betéti kamathoz áll közelebb.