Az EP-ben bírálták a WHO-t a túl gyakran változtatott ajánlások miatt

Az Európai Parlamentben tartott meghallgatáson bocsánatkérésre szólították fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezetőjét, mert WHO többször is változtatott az ajánlásain és túlzottan egyes országok befolyása alá került.

"Arra kérném, kövesse Ursula von der Leyent, aki bocsánatot kért a hibákért. Talán az Egészségügyi Világszervezet is jobb teljesítményre lenne képes legközelebb. Nem a főtitkárról van szó és nem is a beosztottairól, hanem azokról az államokról, amelyek nem adnak elég hatáskört a szervezetnek”

– mondta Peter Liese német EP-képviselő.

Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO-főtitkár arról beszélt, hogy

"Együtt kell dolgoznunk, hogy megtanuljuk a leckét a járvány után, és a világ többé ne legyen ennyire felkészületlen. Sokáig uralkodott a pánik és a nemtörődömség, ezért kiemelkedően fontos a felkészülés."

