Jakab: "Adózzon csak a magyar, ugye, államtitkár úr?"

Jakab Péter parlamenti felszólalásában közölte, hogy a pénzügyminiszter olyat mondott "aminek még én is tudtam volna örülni, ha nem tudtam volna, hogy hazudik". Ez arról szólt, hogy a kormány a kommunikáció szerint nem a megszorításokban hisz, hanem a magyarok terheinek csökkentésében.

"Nagyon jó, akkor miért nem csökkentik?"

- tette fel a kérdést a politikus.

Jakab szerint tavaly novemberben Varga Mihály arról beszélt, hogy 2021-ben nagyszabású szja-csökkentés jöhet Magyarországon, de ennek nincs nyoma a jövő évi költségvetésben.

"Marad minden a régiben. Adózzon csak a magyar, ugye, államtitkár úr? Legyen miből felújítani Mészárosék szállodáit, szobánként 77 millió forintért?"

A Jobbik elnöke azt is kifejtette, hogy a béreket 7 százalékkal emelik, mikor csak az élelmiszer egy év alatt 9 százalékkal drágult. A nyugdíjasokra is kitért: szerinte, ha a kormánynak fontosak lennének, akkor ott lenne a költségvetésben a differenciált nyugdíjemelés, a férfiak 40 év munka utáni nyugdíjazásának lehetősége és a járványhelyzet miatt munkájukat vesztett 60 év felettiek nyugdíjba engedése.

Az önkormányzatokra is kitért, meglátása szerint "költségvetési eszközökkel büntetik azokat a településeket, amelyek merészeltek Önökre nemet mondani az önkormányzati választáson". Sőt, Jakab azt is kijelentette, hogy "lopnak továbbra is", "most már nem csak pénzt, hanem országrészeket".

Jakab úgy látja, hogy ezt megtehetik, mert az Európai Bizottság közelmúltban nyilvánosságra hozott felmérése alapján a magyarok 87 százaléka szerint széles körben elterjedt a korrupció az országban, de ezt a válaszadók mindössze 38 százaléka tartja elfogadhatatlannak, a politikus szerint ez az, ami igazán elkeserítő.

"Kérem fejezzék be az álhírgyártást"

A kormány részéről Orbán Balázs államtitkár válaszolt, szerinte a magyar emberek megérdemlik a dicséretet az elmúlt tíz év sikerei miatt, ezért Jakabot óvatosságra intené, amikor a választópolgárokkal szemben fogalmaz meg kritikát.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára (b) és Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. július 2-án. MTI/Kovács Tamás

Orbán a költségvetésről közölte, hogy annak a járvány elleni védekezésről, a munkahelyek megvédéséről és gazdaság újraindításáról kell szólnia, ezért gazdaságvédelemre több mint 2500 milliárd, járványügyi védekezésre, egészségbiztosásra 3000 milliárd forintot költenek. Leszögezte, hogy a nyugdíjasokra, családosokra, rászorulókra, bérből- és fizetésből élőkre, a kis- és középvállalkozókra vonatkozó tételek megtalálhatók a költségvetésben.

Kiemelte a családtámogatást, ismertetése szerint az egész EU-ban GDP-arányosan Magyarországon költik erre a legtöbbet (4,5 százalék). Hozzátette, tovább folytatódik az adócsökkentés, "lehet, hogy elkerülte az Ön figyelmét", de hatályba lépett az a módosítás, amely újabb 2 százalékpontos járulékcsökkenést eredményezett, emellett a járvánnyal összefüggésben bértámogatást nyújtanak, illetve a magyar vállalkozásoknak "nem egy-két vállalkozónak és nem politikai színezet alapján" is adnak támogatást. Végül annyit javasolt a Jobbik elnökének, hogy "kérem fejezzék be az álhírgyártást".