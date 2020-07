Manchesterbe szerződhet a Barcelona sztárja

Miközben a spanyol futballbajnoki címvédő FC Barcelonánál kérdésessé vált Antoine Griezmann jövője, Angliából több kérő is bejelentkezett a francia támadóért.

A Mundo Deportivo szerint mindkét manchesteri elitklub, a City és a United erőteljesen érdeklődik a támadó iránt. Korábban arról is lehetett olvasni, hogy szívesen látnák Milánóban is, az Inter-játékosok között a 29 éves francia labdarúgót, akivel - a spanyol sportlap szerint - nemcsak edzője, Quique Setién elégedetlen, hanem Josep Maria Bartomeu klubelnök is.

A Barcelonába alapembernek érkezett, de egyre inkább cserejátékossá szürkülő Griezmann a szezonban 43 tétmeccsen jutott lehetőséghez, mérlege: 14 gól és négy gólpassz.

Nemrégiben Cristophe Dugarry korábbi francia válogatott labdarúgó beszélt Antoine Griezmann barcelonai helyzetéről a RMC Sportnak, ahol úgy nyilatkozott, hogy nem érti Griezmann miért nem áll ki magáért a Barcelonában.

"Mégis kitől fél Griezmann? Egy 150 cm magas kölyöktől, aki félig autista? Csak egyszer végre tökösnek kell lennie. Már egy éve mondom, hogy problémája van Messivel. Csak fel kellene pofoznia”

– öntötte szavakba gondolatait Dugarry.