Hibákról, harcokról, Jakabról, Schifferről, Orbánról, Simicskáról - évtizedes interjú Vona Gáborral

Kerül még ilyen közel az ellenzék egyáltalán ahhoz, hogy reális esély nyíljon a kormányváltásra?

Erre nekem kell válaszolnom? A közélet mindig olyan, mint amit a társadalom megérdemel. Sokat hallunk arról, mennyire korrupt a magyar politika, valóban az, de szerintem az egész magyar társadalmat áthatja a korruptság, és ennek a politika csupán tükröt tart.

Amikor az egyszeri ember háborog, hogy mennyire sokat lopnak a politikusok, amögött sokszor nem polgári öntudat, morális felháborodás található, csupán szimpla irigység, hogy én miért nem lophatok ennyit…

Ha jobb politikát akarunk, először a magyar társadalomnak kell jobbá, többé válni. A Második Reformkor Alapítvánnyal ezt próbálom valahogy, apró lépésekkel, de maximálisan támogatni. Az én gondolataim nem '22 körül forognak. Tételezzük fel, hogy két év múlva leváltják a kormányt. Lehet, hogy kevesebb lesz korrupció, nem lesz annyira antidemokratikus sem az állam működése, de előbb-utóbb megint jön majd valaki, aki levonja ugyanazokat a konzekvenciákat, amiket anno Orbán Viktor is, hogy itt semmi különöset nem kell csinálni, csak gátlástalanul kiszolgálni, megvezetni és kihasználni Kádár népét.

Mondjuk ez a politikus-attitűd valamiért egy generációkon átívelő elvárás a társadalom részéről.

Ez sajnos igaz. Valaki azt mondta nekem, hogy amiről beszélek, a második reformkor, mint vízió, egy 100 éves projekt. Igaza van, de az a baj, hogy soha nem kezdünk bele, így soha nem lesz ebből 99 év és 364 nap. Nem azt mondom nyilván, hogy én fogom elhozni a második reformkort, de legalább beszélek róla, és keresem azokat, akik akár más név, más logó, más ernyő alatt, de ugyanazért akarnak tenni. Nekem a kormányváltásnál is többet érne, ha azt látnám, hogy a magyar társadalom a polgárosodás útján elindult. Nem tudom elégszer ismételni, nem Orbán Viktort kell leváltani, hanem azt a társadalmi közeget, ami egyáltalán Orbán Viktort kormányon tarthatja. Ha nem így teszünk, akkor Orbán Viktor újra vissza fog térni, maximum másnak fogják hívni.

Orbán Viktor ugyanis nem egy saját személyes karaktert képvisel, hanem azt az „atya-modellt”, amelybe az apa-komplexus nemzetünk mindig belemenekül, még akkor is, ha az, akitől biztonságot várjuk, abuzál bennünket.

Nemrég volt a NER 10. születésnapja, ez azt jelenti, hogy már csak maximum két év van belőle, vagy ez csak egy hosszú történelmi folyamat első évtizede?

Pont erről beszéltem az imént. Nem a NER tizedik születésnapja, hanem egy olyan történelmi korszak századik évfordulója volt, amit most éppen Nemzeti Együttműködés Rendszerének hívnak. Trianon óta Horthy Miklós, Kádár János, Horn Gyula, Gyurcsány Ferenc, és Orbán Viktor is lényegében ugyanazt a politikai rendszert építgeti, ki-ki a maga kvalitása szerint. Nem történt meg a polgárosodás. A magyar középosztály kiszélesedése, az öntudatos társadalom vágya lekerült a napirendről.

És ebben a 100 évben vajon Vona Gábor egy elrontott kísérlet, egy elszalasztott lehetőség?

41 éves vagyok, relatíve fiatal, vannak még terveim.

Azt szeretném, ha az a közéleti pálya, amit rólam egyszer majd néhány történész feljegyez, nem csak az elmúlt 20 évemről szólna. Úgy érzem, van még bennem erő, szándék és akarat arra, hogy a társadalmi folyamatokban részt vegyek.

Most ezt számomra a Második Reformkor Alapítvány jelenti. Nagyon sok tervünk, ötletünk van. A legutóbbi éppen egy nagyszerű álhír ellenes javaslat volt, „fake-ek és ellensúlyok” címmel, amely a honlapunkon megtekinthető. 2025-ben lesz 200 éve, hogy elkezdődött az első reformkor. Talán az elmúlt 500 évünk legszebb időszaka. És mi volt a titka? Hogy nem oldalak, ideológiák, pártok mentén akarta egyesíteni a nemzetet, mert így nem is lehet, hanem ügyek mentén. Ezeket az ügyeket keresem, és azokat az embereket, akikkel együtt ezekért tenni lehet. Aztán, hogy mit hoz a jövő, nem tudom.

Például 2022-ben ellenzéki miniszterelnök-jelölt lesz.

Ha fölkérnének sem vállalnám.

Ha nem Vona Gábor, akkor ki, vagy milyen alkatú jelölt lehet Orbán Viktor kihívója?

Jelenleg két jelölt tűnik esélyesnek. Karácsony Gergely, vagy Márki-Zay Péter. Két lista esetén, akár mindkettő is lehetne, és győzzön a jobbik. Egy lista esetén pedig egy előválasztás dönthetne. Mindketten kompromisszumos megoldást jelenthetnek a pártok számára. Karácsony Gergely mellett szól, hogy a legnagyobb legitimitású ellenzéki vezető, Márki-Zay mellett, hogy a NER-t vidéken kell megverni a kormányváltáshoz.

Korábban Fekete-Győr András, a héten pedig Jakab Péter közölte, saját jelölttel indulnak az előválasztáson. Befuthat-e egy valódi civil, vagy egy női jelölt?

Az miniszterelnök-jelölti castingon nyilván minden párt meg akarja majd mutatni magát. Ez a legnagyobb show. Ezt figyeli majd a legtöbb ember. De a végjátékban a jelenleg futó nevek közül szerintem a fenti két személynek van esélye.

Egy előválasztáson sem venne részt jelöltként?

A veszettek viadalába nem szeretnék bekapcsolódni. Nem is lenne elegáns ez most tőlem. Olyan harc élére állni, aminek a megvívásában nem vettem már részt. Nem az én küzdelmem ez most. De teszem a dolgom, és bízom abban, hogy az a politikai tapasztalat, amivel rendelkezem, civil vonalon is eredményekkel jár. Sokan sokfélét mondanak és gondolnak ma rólam. Vannak, akik szerint cserben hagytam őket, vannak, akik akkor is, most is csak gyaláznak, vannak, akik visszavárnak, és még ki tudja, kik vannak. Mindegyiküknek azt tudom csak mondani, hogy azt érzem, amit most csinálok hasznosabb, mint amit a parlamentben tudnék. Lehet, hogy olyan fát ültetünk, aminek a gyümölcse később lesz csak fogyasztható, de legalább ültettünk egyet.

A hasonlatánál maradva, a ma emberét is ugyanúgy etetni kell.

Így van. Akik politikai kenyérre vágynak, azokat a pártok pékségeiben sütik. Én társadalmi és kulturális kérdésekre fókuszálok, ez egy másik műfaj. Nagyon jó lenne, ha az emberek megértenék, hogy nem csak mindent pártpolitikai szemmel lehet értelmezni. Azzal foglalkozom időm nagy részében, hogy fiatalokkal egyetemi szakkörökben, baráti klubokban beszélgetek, vagy előadást tartok. A második reformkör ideájának igyekszem megnyerni őket. Szeretném, ha 2025-re, ha eljön a 200. évforduló, egy ennél sokkal optimistább Vona Gábor válaszolna a kérdéseire.