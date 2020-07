Népszava: hétmilliárd forintért szállította a védőeszközöket a Wizz Air

A külügyminisztérium adatai szerint összesen 99 úton 7,052 milliárd forintért szállított a WizzAir a kormány megbízásából a koronavírus-járvány miatt beszerzett egészségügyi eszközöket - írja a Népszava a Demeter Márta LMP-s képviselőnek adott tájékoztatásra hivatkozva.

A szerződések alapján egy Peking-Budapest retúr átlagosan 53-60 millió forintba került, de voltak ettől eltérő értékű repülések is. A leggyakoribb úticél a kínai főváros volt, valamint Sencsenbe, és a dél-kínai Hsziamenbe is mentek. Van azerbajdzsáni és izraeli szállítás is.