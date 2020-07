80 ezer forintért vásárolt hokiütő és egy félkész jégcsarnok

Varju László, Újpest országgyűlési képviselője és a IV. kerületi Jobbik az Újpesti Torna Egylet (UTE) jégkorong szakosztálya körüli gyanús pénzmozgásokra hívta fel a figyelmet - írja az ujpestmedia.hu.

Varju László szerint a hokicsapatánál gyanúsak azok a TAO-s eszközbeszerzések, melyek során évi 60-70 millió forintot költ el a klub csak hokiütők beszerzésére. Minden évben 7-800 darab ütőt szereznek be közpénzből, darabját egyenként 80.000 Ft-ért, ami jóval felette van a piaci áraknak. Ráadásul az a gyanú is felmerül, hogy a TAO-pénzből, eleve túlárazottan beszerzett hokiütőket az UTE pénzért értékesíti tovább a szülőknek, illetve ismeretlen harmadik félnek.

A képviselő szerint ezzel kétszer is hasznot húznak az ügyleten: egyszer akkor, amikor nem közvetlenül a (sportszer)gyártótól vásárolnak, hanem egy helyi vállalkozó közbeiktatásával veszik meg, aki azt túlárazott módon eladja az UTÉ-nak, majd a sportegyesület kifizetteti ezeket a sporteszközöket, ütőket, mezeket a szülőkkel.” – fogalmazott Varju.

Soha el nem készülő jégcsarnok

Varju a Szilágyi úti UTE Atlétikai Centrumba tervezett, de félbehagyott, és már valószínűleg soha meg nem épülő jégcsarnokról és curling csarnokról is szót ejtett. A képviselő emlékeztetett, hogy az UTE még 2017-ben eredetileg 1,1 milliárd forintért szeretett volna építeni egy, kizárólag edzések tartására alkalma jégcsarnokot és curlingpályát, ám végül egyikből sem lett semmi.

Az épületegyüttesből csupán az egyik könnyűszerkezetes jégcsarnok falai készültek el, a csarnok jelenleg félkész állapotban várja további sorsát. Ha egyszer netán be is fejeznék, az épület sportolási célra akkor is használhatatlan lenne, hiszen nem építettek hozzá öltözőket, míg az eleve vitatott és komoly kritikákkal illetett curling csarnokot el sem kezdték építeni, ráadásul az eredeti 1,1 milliárd helyett már 4,7 milliárd forint közpénzt tapsoltak el.

Szabó Balázs, a Jobbik IV. kerületi alelnöke azt mondta:

“Ki kell vizsgálni ezt az ügyet, mert nagyon úgy néz ki, hogy itt valami nagy disznóság történt, aminek a levét az újpesti sportolókon és a jégkorongozó gyerekeken kívül az UTE rajongói, a klub támogatói és a magyar adófizetők isszák meg. Hol a két csarnok? Hol az öltöző? Hol a parkoló? Hol a pénz? Hol van a beruházás fedezete? Mennyit költöttek el eddig? Mit szól mindehhez a minisztérium és a Magyar Állam? Miért és meddig szórakozik még az UTE a jégkorongozó, korcsolyázó gyerekekkel, az utánpótlás csapatokkal, a női hokicsapattal és az amatőr hokisokkal?”

A jobbikos városatya szerint, ha az eredeti, 1,2 milliárd forintos elképzeléshez tartotta volna magát az UTE, „már rég elkészülhetett volna a jégpálya, amit ősztől birtokba is vehettek volna a klub sportolói"

Szabó Balázs szerint ehelyett viszont "éveken át egy romhalmazt és egy félkész torzót fognak bámulni az újpestiek".