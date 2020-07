Orbán: "remélem, hogy az új európai stratégia kialakításában az Európai Néppárt lesz a motor"

Az Európai Unió (EU) szükségleteire fókuszáló stratégiára van szükség, a valódi kihívást a gazdasági teljesítmény és a versenyképesség erősítése jelenti - mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Európa cenzúrázatlanul címmel rendezett online nemzetközi konferencián.

A kormányfő kiemelte: a problémát az jelenti, hogy az elmúlt években, a válságok idején, az EU mindig taktikai megközelítést követett, reaktív válaszokat adott. Taktika helyett azonban stratégiára van szükség és proaktív válaszokra - jelentette ki.

Hozzátette:

reméli, hogy az új európai stratégia kialakításában és megvalósításában az Európai Néppárt lesz a motor.

Hangsúlyozta, Európa visszavonulóban van, ezt tények támasztják alá: rosszabbul teljesít a reprodukciós ráta, a védelmi kiadások és a világgazdasági súlya tekintetében is. Továbbá a hatalmi egyensúly is megváltozott Európában, hiszen 30 éve a francia-német tengely volt meghatározó, és emellett Nagy-Britannia képviselte a nemzetek Európáját. Ez biztosított egy olyan egyensúlyt, amely akkor is megvolt, amikor a közép-európai országok csatlakoztak az unióhoz - mutatott rá.

Ma azonban Franciaország súlyosan el van adósodva, Nagy-Britannia kilépett, és Németország újra az erős tagállam, amelytől mindenki a megoldást várja, amikor nehézségek merülnek fel. Ez az új hatalmi realitás Európában - jegyezte meg.

A miniszterelnök feltette a kérdést, hogyan lehet egyben tartani az EU-t ilyen különbségek mellett. Úgy látja, ez csak akkor lehetséges, ha a Nyugat nem kényszeríti rá nézőpontját Közép-Európára, ha a különbségeket tiszteletben tartják, elfogadják. Alapfeltételnek nevezte, hogy a közép-európaiaknak ne mondják meg, hogyan éljék az életüket.

A következő többéves uniós költségvetéssel kapcsolatban kifejtette:

ez mindig sikertörténet volt az elmúlt 30 évben, mert bár sok vita övezte, mindig találtak olyan kompromisszumot, amely mindenkinek jó volt. Most is ilyen kompromisszumra van szükség

- mondta.

Közölte: Next Generation (Következő Generáció) néven pénzügyi alapot is akar létrehozni az EU. Az alap elnevezését szó szerint kell venni, mert valóban a következő nemzedék fogja megfizetni, hiszen hitelről van szó - fogalmazott.

Hangsúlyozta,

Magyarország nem szeret hitellel kezelni válságot, de el kell fogadni ezt a megközelítést a bajban lévő országok érdekében. Igazságos, rugalmas elosztás kell, és kemény tárgyalások várhatók a közeljövőben

- tette hozzá.

(MTI nyomán)