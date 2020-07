Koronavírus-mentes ország Európában: Feröer-szigetek

Miután majdnem két hónapig nem volt koronavírus Feröeren - köszönhetően a megfelelő rendelkezéseknek -, a múlt hétvégén megint találtak egy fertőzöttet, amikor a reptéren ellenőrizték a beutazókat. Az illetőt karanténba rakták, néhány napra rá pedig gyógyultnak nyilvánították, így újra koronavírus-mentes lett a skandináv miniállam.

Ezt megelőzően, utoljára április 22-én volt koronás eset Feröeren, akkor ugyanis az utolsó fertőzött is meggyógyult. A mostani, rövid intermezzót leszámítva tehát már hónapok óta biztonságos az ország. Eddig összesen 188 eset volt.

Hogy ezt miként sikerült elérni? A külvilágtól igyekezték magukat minél jobban szeparálni, ami nem volt nehéz, ugyanis Dániától légvonalban is több, mint 1100 kilométernyire van.

Ez az elzártság befolyásolja az itteni életet, ugyanis meg tudták őrizni a saját nyelvüket, amelyen ma, az óvodától az egyetemig az oktatás minden szintje folyik, valamint amit rádió és televízióadók is sugároznak. Az Európából már évszázadokkal ezelőtt, a polka és a valcer által kiszorított táncolt népballadák a mai napig népszerűek. Ennek ellenére modern az élet, Európában elsőként vezették be az egész országra kiterjedő digitális földi TV-sugárzást, filmművészete és kifejezetten sokszínű zenei élete is van.

Saját bélyegkiadása révén a filatelisták körében közismert. A feröeri korona ugyan nem önálló pénznem, hanem a dán korona változata, de gyönyörű, saját bankjegyekkel rendelkeznek. Ennek ellenére gyakran a térképről is lefelejtik ezt a külön kis világot.

A legközelebbi szomszéd Skóciába, Norvégiába és Izlandra a legaggályosabb időszakban semmilyen repülő vagy hajójáratot nem indítottak, később is szigorú biztonsági intézkedések mellett startolhatott újra a forgalom egy része. Az sem minden korábbi célállomásra.

A vizsgálatokat is komolyan veszik: eddig 17 000 tesztet végeztek úgy, hogy az egész országban alig több, mint 50 000 ember él.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint örömmel fogadják a beutazókat, és már a korábban elrendelt két hetes, kötelező karantén sincs érvényben. Ez a visszanyert egyéni szabadság azonban azért nem vezet a fertőzések megugrásához, mert az érkezőknek mindaddig karanténba kell vonulniuk, míg az érkezéskor kötelező koronavírus-teszt eredménye meg nem érkezik.

Erről SMS-ben kap értesítést az illető, aki ha negatív, szabadon mozoghat a szigetvilágban. Jellemzően néhány óra alatt megjön a válasz.

Az Atlanti-óceán közepén lévő, 18 szigetből álló külbirtok gazdaságának azért is fontos a turizmus újraindítása, hogy a még mindig túlnyomóan domináns halászat mellett diverzifikálják a gazdaságot. Ugyanakkor az a cél, hogy ez anélkül történjen, hogy olyan állapotok legyenek, mint több európai országban is a korlátozások lazítása vagy eltörlése után.

Posta Ákos István