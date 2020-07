Ennél pofátlanabbul nem lehetett volna visszautasítani a friss apukák plusz 10 nap szabiját

Apák napja alkalmából határozati javaslatot nyújtott be a Jobbik annak érdekében, hogy a szülők kapjanak gyermekenként két nap pótszabadságot - áll az ellenzéki párt közleményében. Mint írják, a szülőkre „elképesztő terhet" rótt a koronavírus-járvány, ugyanis meg kellett oldaniuk gyermekeik felügyeletét, emellett pedig még az iskolai tananyagot is át kellett venniük a gyerekekkel, kvázi kényszertanárrá is váltak.