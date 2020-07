Világszerte eddig több mint 13 millió koronavírus-fertőzöttet regisztráltak

Világszerte 13.165.663 igazolt koronavírus-fertőzöttet jelentettek kedd estig, a Covid-19-járvány halálos áldozatainak száma 574.615, és 7.301.691-en gyógyultak meg a baltimore-i Johns Hopkins egyetem összesítése szerint.

Az MTI beszámolója szerint a legtöbb fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van, 3.387.053, a halálesetek száma 135.984. Kaliforniában kedd reggeltől ismét jelentős szigorítások léptek érvénybe a fertőzöttek számának ugrásszerű emelkedése miatt. Továbbra is folyamatosan nő a fertőzöttek száma Arizonában, Texasban és Floridában is.