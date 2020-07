Először anyakönyveztek valakit interszexuálisnak Ausztriában

A felső-ausztriai Steyrben állították ki az első olyan születési anyakönyvet Ausztriában, amelyen az szerepel, hogy az illető nem férfiként és nem is nőként született, hanem interszexuálisként.

Az Alkotmánybíróság, hivatkozva az Emberi Jogok Európai Egyezményérének nyolcadik cikkelyére, már 2018-ban döntést hozott arról, hogy az embereknek joguk van ahhoz, hogy olyan módon anyakönyveztessék magukat, ami megfelel a személyes identitásuknak: tehát nem csak männlich (férfi) vagy weiblich (nő), hanem “divers”(eltérő), “inter” (köztes) és “offen” (nyitott) bejegyzéssel is.



A Belügyminisztérium azonban nem volt hajlandó erre, ezért Helmut Graupner, a Lambda Jogi Bizottság elnöke, jogászként bejelentette, hogy feljelentést tesz az akkori (Herbert Kickl, Szabadságpárt) és a mostani (Karl Nehammer, ÖVP) belügyminiszter ellen, hivatali visszaélés miatt.



Nem telt el három hét, és Steyr város anyakönyvi hivatala jelezte, hogy megváltoztatták a szoftvert, így már képessé váltak arra, hogy ne csak férfiként vagy nőként jegyezhessenek be valakit. Az első, interszexuálisként bejegyzett osztrák személy Alex Jürgen, aki 1976. szeptember hetedikén született, Steyrben. Férfiként anyakönyvezték, szülei pedig a Jürgen nevet adták neki. Két évvel később, orvosok, a kifejletlen nemi jellegei miatt, azt javasolták, hogy nőként szocializálják. A péniszét lenyisszantották és a heréit is eltávolították, ugyanakkor, később, a hormonkezelés következtében növekedésnek indult melleit is levágatta. A férfi Jürgen név mellé, felvette a női Alexandrát is és “Alex Jürgen”-ként szerepelt a sajtóban, emberi jogi aktivistaként. Életét, már 2008-ban megfilmesítették, “Tintenfischalarm” címen, így ő volt az első emberek egyike, aki a szélesebb nyilvánosság elé lépett, interszexuálisként.



A Belügyminisztérium nem kommentálta a történteket, csak azt erősítették meg, hogy a szociális tárcával közösen dolgoznak egy új miniszteri rendeleten, ami a hivatalos okmányok genderspecifikus bejegyzéseiről szól.



Magyarországon, az utóbbi hónapokban, nagy port kavart fel az a Semjén Zsolt által jegyzett törvénymódosítás, ami megszünteti azt, az elviekben még létező, de a gyakorlatban újabban a hivatalok által elszabotált lehetőséget, hogy a transgender személyek megváltoztathassák a nemüket az okmányaikban.



Posta Ákos István