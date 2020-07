A Posta vezérigazgatója szerint nincs forrás a bérek emelésére

Nincs forrás a bérek emelésére az európai uniós szabályozások miatt - közölte a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatója pénteken a közmédiában.

Mint ismert, még az év elején kezdtek bértárgyalásba a postás szakszervezetek, amelyet azonban félbeszakított a koronavírus, ezért a dolgozói érdekképviseletek csak most ülhettek újra tárgyalóasztalhoz a munkáltatóval. Ugyan áprilisban kaptak 45 ezer forint plusz juttatást, de mint az kiderült, ezt az év végi jutalomból csípték le.

Az utóbbi hetekben több alkalommal is tárgyaltak a Magyar Postával, de a cég továbbra is csak egyszeri juttatást adna és azt is csak a legalább 5 éve ott dolgozóknak.

A szakszervezetek ezt nem támogatták, ezért szombaton demonstrációt tartanak Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter irodája elé.

A postás érdekképviseletek mintegy 15 százalékos béremelést szeretnének elérni.

A Magyar Posta vezérigazgatója, Schamschula György az M1-en azt mondta, hogy a postai szolgáltatóknak földrajzi és személyi megkülönböztetés nélküli szolgáltatást kell nyújtaniuk, ezt azonban gazdasági alapon sokszor nem lehet megtenni. Az EU emiatt olyan támogatási rendszer hozott létre, amely lehetővé teszi a tagállamoknak, hogy támogassák saját szolgáltatójukat. A támogatási összeget viszont 2014-ben állapították meg, az azóta ugyanannyi - magyarázta. Hozzátette: a bérek eközben negyven százalékkal emelkedtek, a keretösszeg viszont nem követi le a növekedést.

A posta üzemi szinten veszteséges vállalat, mert az alaptevékenységéhez kötődő árbevétel alacsonyabb, mint a feladatok elvégzéséhez szükséges pénz - jelentette ki, megjegyezve: a postai szolgáltatók a világon mindenhol "szenvednek", mert az iparág sokat változott az elmúlt években, például egyre kevesebb levelet küldenek az emberek, és a csekkforgalom is hanyatlik.

A tárgyalásokat hétfőn folytatják, a vezérigazgató reméli, hogy meg tudnak állapodni a szakszervezetekkel.