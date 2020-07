Tóth Tamás: Biztosan nem költik a Lánchíd felújítására a tűzijáték árát

Tóth Tamással, az Iránytű Intézet politikai elemzőjével beszélgettünk a csütörtöki kormányinfón elhangzottakról. Az elmaradó augusztus 20-i tűzijátéknak köze lehet ahhoz, hogy a kormány szavazóinak egy része ellenezte? Az így megspórolt pénz tényleg elkölthető lenne a Lánchíd felújítására? Az előadóművészek megélhetésének veszélybe kerülése csorbíthat a kormány népszerűségén? Ezekre a kérdésekre kerestük a válaszokat. Interjú.

Az augusztus 20-ai ünnepségsorozat lemondásának hátterében csak az emberek egészségének megóvása állhat?

Több ok is vezethetett ahhoz, hogy a kormány végül visszatáncolt az ünnepségsorozat megtartásától. A Karácsony Gergely főpolgármesterrel folytatott kommunikációs harc része lett a Lánchíd és a huszadikai ünnepségek. Így bír akkora súllyal ez az amúgy politikai értelemben hírérték nélküli ünnepség, hogy közvélemény-kutatások révén megnézzék a lakosság s elsősorban a fideszes szavazók véleményét.

Nagy valószínűséggel kiderült, hogy még a saját szavazóik egy része is rossz szemmel nézi, hogy jelen gazdasági és járványügyi helyzetben eddig nem látott mértékű pénzt szórna el a kormányzat egy nemzeti ünnepre.

Másrészt bizonyára Orbán Viktor is érzi, hogy lehet amúgy sem lehetne megtartani a programokat, mert augusztus végére beüt a második hullám. Tehát a rendezvénysorozat lebonyolítása már olyan politikai kockázattal járna, amit nem érdemes bevállalni.

Hogyan értékeli egyébként, hogy idén elmaradnak az államalapításhoz kapcsolódó események? Az erre szánt összeggel mit kellene tennie a kormánynak?

Azt gondolom, hogy az erre szánt összeget szimbolikus jelentőségű ügyre kellene fordítani. Amiből akár profitálhatna is a kormány. Most sokan biztosan a Lánchíd felújítására gondolnak, de ez az a terület, ahová ez a pénz biztosan nem kerülhet. Bár politikai hasznot hozhatna ez a lépés is, de

a kormánynak - politikai értelemben - jobb, ha a híd körül kialakult vita minél tovább kitolható, ha a felújítás elhúzódásával minél tovább támadható a főpolgármester.

Helyette megkaphatná ezt az összeget az egészségügy, vagy egy részét a vakcina kutatásával foglalkozó intézet. Természetesen ennek realitását nem látom.

Ugyanezen a sajtótájékoztatón hangzott el az is Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől, hogy a futball mérkőzéseken az emberek kevesebb alkoholt fogyasztanak/egyáltalán nem, ellentétben például egy koncerttel, fesztivállal. Ön szerint ez a fajta kommunikáció mennyire állja meg a helyét?

Azt gondolom, egyáltalán nem. De kiváló témát ad a különböző vicc- és mémoldalaknak. Ezt még maga a miniszter se gondolhatta komolyan, de védeni próbálta a védhetetlent. Nem sikerült.

Ehhez kapcsolódóan Gulyás Gergely alkalmas lehet a pozíciójára, ha ilyen"felelőtlen" kijelentéseket tesz?

Azt gondolom, kormánypárti és ellenzéki oldalon is elhangoznak felelőtlen kijelentések. Nem ez alapján ítélnék meg egy politikust. Hiba akadt bőven a munkája során, azt nagyobb gondnak érzem (például egészségügyi beszerzések túlárazása, nem megfelelő védőeszközök beszerzése stb.). Biztosak lehetünk benne, hogy Gulyás Gergely pozíciója nincs veszélyben.

Hol lehetnek hiányosságok a kormány és az ország lakosságának kommunikációjában? A művészeti szféra tagjainak megélhetése például veszélyben van, a fesztiválok sorsáról hó végén dönthet a kormány, azonban őket mintha nem kérdezné senki.

Ha a kormányt kérdezzük, akkor sehol, hiszen most is folyik a nemzeti konzultáció. De ugye tudjuk, hogy a kormány nem arról híres, hogy kikérné a szakma véleményét. Pedig úgy gondolom, hogy például az előadóművészekkel kitolni nagy felelőtlenség, később csorbíthat a kormány népszerűségén. Ha focimeccsekre sem lehetne kimenni, akkor kevésbé lenne ekkora feszültség, de mind a szórakozásra vágyók, mind az előadóművészek úgy érzik, hogy ez egy súlyos kettős mérce. És igazuk is van.

A kommunikáció a kormány részéről nem fog javulni. Ők, ahogy eddig is, ezután is csak a saját szavazóik felé akarnak kommunikálni. Őket pedig nem kell győzködni egy-egy intézkedés helyességéről. És ebbe a kormányhoz hű zenészeket is bele értem.

Itthon a kórházi fertőzés felel leginkább a koronavírus terjedéséért. Ezt hogyan értékeli? Esetleg ezt a tényt mennyire tudja kihasználni az ellenzék?

Ez nagyon kellemetlen a kormánynak. De leginkább Kásler Miklósnak. A vírusfertőzöttek negyede fertőződött meg valamely egészségügyi intézményben, ami úgy gondolom nem maradhat következmények nélkül. Ki kell vizsgálni az okokat és tanulnunk kell belőle, hogy a második hullám beköszöntekor ne fordulhasson ez ismét elő. Ha ennek komoly kommunikációs visszhangja lesz, akkor Kásler Miklós lesz az, akire a felelősséget hárítják.

Úgy érzem, leváltásának esélye tovább nőtt.

Az ellenzék ügyes stratégiával, jó kommunikációval profitálhat ebből a helyzetből. De az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy lényegi kommunikációs áttörést eddig egyik ellenzéki párt sem tudott elérni, pedig a lehetőségek adottak.