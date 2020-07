Kegyeletsértés: Cigány Floydnak nevezte a kormánypárti újságíró Bogdán Lászlót

Ahogy azt tapasztaltuk, és ahogy azt nem olyan régen maga Orbán Viktor miniszterelnök is elismerte a Parlamentben, a Fidesz - és kapcsolat szervei - több mint 10 év kormányzás alatt sem értett meg semmit a cigány-magyar együttélés jelentette kihívásokból, és nem tett semmi érdemlegeset a roma-integráció érdekében.

Tíz év kormányzás után Orbán elismerte: "az állapotok elvadultak", nem sikerült a romaintegráció Orbán Viktor miniszterelnököt Bősz Anett (DK-Liberálisok) kérdezte hétfőn a parlamentben az iskolaőrségről. "Ne kerülgessük a forró kását!" - fogalmazott a 2010 éve kormányzó Orbán, hozzátéve, a kérdés, "hogy a legrosszabb anyagi helyzetben lévő családokból érkező diákokat, akik gyakran egyébként cigány diákok, miért nem sikerül integrálnunk az oktatás normális rendjébe".

Velkovics Vilmos, a HírTv-ből és az MTVA-ból is ismert kormánypárti újságíró az alig egy hete elhunyt Bogdán László kapcsán például arra a következtetésre jutott Facebook-oldalán, hogy

"szombatra ő lesz a Cigány Floyd. Hátán térdel Orbán Viktor... Gyomorforgató",

majd egy másik (hasonlóan alacsony színvonalú) Facebook-bejegyzésre reagálva ismételten megjegyzi, hogy az ellenzék (politikusok, újságírók) szerint "a Cigány Floydot a Diktatúra ölte meg".

A Cigány Floydozás kapcsán több aggasztó kétely is felmerül.

Abban még igaza is lehetne, hogy a család megkérdezése nélkül visszásnak hat bármelyik politikus részéről bejelentkezni a cserdi polgármester temetésére, ugyanakkor Velkovicson kívül senki nem nevezte Bogdán Lászlót Cigány Floydnak.

George Floyd halálával bármilyen szempontból is összekötni Bogdán Lászlót már csak azért is aggasztó, mert a rendőri erőszak áldozatául esett afroamerikai férfi nem egy kormányzati ellenszélben is a közösségéért mindent megtevő polgármester volt - ebből a szempontból kész szerencse, hogy egyedül csak a kormánypárti újságírónak jutott eszébe Cigány Floydnak nevezni Bogdán Lászlót, így csökkentve munkásságának jelentőségét.

"Egy legenda született" - Díjjal emlékezne Bogdán Lászlóra a roma fiatalság Cserdi elhunyt polgármesterére, Bogdán Lászlóra emlékeztünk Ábrahám Róberttel. A roma vlogger szerint tegnap elment egy értékes tagja a cigányságnak, de egy legenda született ezzel. A munkásságát ápolnia kell a roma fiatalságnak. Interjú. Mi volt az a plusz, ami miatt Bogdán László ki tudott emelkedni a többi roma politikus közül?

Az meg az egészet megkoronázza, hogy Bogdán László éppenséggel - életében, de lehet hogy halálában is - pont az állam, a nagy magyar Nemzeti Együttműködés Rendszere feladatát látta el, amikor legalább Cserdiben példát, (ki)utat mutatott a cigányságnak, munkát és - a szó szoros értelmében - ételt adott a kezükbe. Miközben Orbán Viktor az elmúlt 10 évben odáig jutott a roma-integrációban, hogy fizikai erőszakot, iskolaőrséget vet be az iskolákban (explicit módon: verni fogják a szintén erőszakos cigány diákokat) a tanulni vágyó fiatalok és pedagógusaik biztonsága érdekében.

Ha a kormánypárti politikusok, véleményformálók, újságírók körében tényleg kialakul egy párhuzam az amerikai (ex) piti bűnöző és Cserdi polgármestere között, akkor a NER-ből tényleg nem lesz kiút.

De legalább van mit belátnia, és van miért bocsánatot kérnie is Velkovics Vilmosnak: nem lett szombatra Bogdán Lászlóból Cigány Floyd. Reméljük, példakép azért még lehet.

Mármint nem Velkovics.