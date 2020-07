Jakab Péter: Brüsszel az olcsó magyar munkaerőért cserébe kiegyezett egy zsarnokkal

Maratoni egyeztetések után kompromisszumos megoldás született Brüsszelben az új költségvetésről és az eddig példátlan gazdaságélénkítő csomagról. A kérdés csupán az, hogy ki járt jól a megállapodással?

Gyöngyösi Márton EP-képviselő szerint fontos tanulsága a megállapodásnak az, hogy olyan megoldás született Brüsszelben, ahol mindenki arcvesztés nélkül hirdetheti magát győztesnek.

"Az nyilvánvaló, hogy a Fidesz színjátéka felemás eredményre vezetett, a jogállamiság kifejezését ugyanis nem sikerült mindenhonnan kihúzni"

- emelte ki Gyöngyösi Márton, hozzátéve: az Országgyűlésben kikényszerített szavazás három feltétele közül nem teljesült egy sem "a nagy győzelem közepette."

Véleménye szerint továbbra is ketyeg a "hitelbomba" ugyanis lehet, hogy egyesek örülnek annak, amiért a támogatások helyett a hitelek teszik ki az összeg nagyobb részét.

"Ám örömük nem fog sokáig tartani, hiszen azok a déli államok, akiktől ők most sajnálják a támogatást, már így is brutálisan el vannak adósodva, ezen pedig a mostani csomag nem hogy nem segít, de ront. Annyira azonban nem vagyunk messzi egymástól Európában: ha ők borulnak, az egész eurózóna borul, beleértve a most belpolitikai haszonszerzésből garasoskodó északi politikusokat is."

Megjegyezte, Gyöngyösi Márton, hogy ennek az új költségvetésnek megint a multik és a helyi oligarchák lesznek a fő kedvezményezettjei.

Ezzel ért egyet Balczó Zoltán, egykori EP-képviselő is. A politikus keddi közleményében azt írta, hogy sajnos nincsenek garanciák arra, hogy a pénzek elosztásában pozitív változás következne be. Nem lesz nagyobb a közvetlen pályáztatás aránya, mindezen felül pedig már kisebb részt képviselnek a kohéziós alapok és a vidékfejlesztésre szánt összegek. Ez pedig annak az egyértelmű jele, hogy az EU továbbra is azt tervezi, hogy nyugaton a multikat, míg keleten a politikához közel álló oligarchákat pénzelje.

A Jobbik elnöke, Jakab Péter szerint fontos momentum lett volna, ha a magyar országgyűlés arról döntött volna, hogy a korrupció elleni harc jeleként csatlakozni kívánt volna az Európai Ügyészséghez.

A jobboldali néppárt politikusa szerint azonban a Fidesz számára a legfontosabb az volt, hogy

"az uniós költségvetést és mentőcsomagot csak akkor szavazzák meg, ha az elköltésnél nem kell betartani a jogállami normákat, vagyis a pénzt szabadon el lehet lopni."

Jakab Péter szerint az új uniós költségvetéssel a nyugat járt jól és Orbán Viktor, a magyar ember viszont nem.

"A magyar melósnak marad a közmunka, esetleg a katonaság, a multiknál robotolóknak a kétéves munkaidőkeret és a rabszolgabér, rosszabb esetben 3 hónap álláskeresési járadék. Mert ez a magyar valóság."

- emelte ki a Jobbik politikusa, hozzátéve: Brüsszel az olcsó magyar munkaerőért, a milliárdos állami támogatásokért és adókedvezményekért cserébe kiegyezett egy zsarnokkal.