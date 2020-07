A több mint 127 millió forintos uniós pályázati pénz mellé még egy 8 milliós turisztikai támogatási összeget is hozzácsaptak Szatmáry Kristóf fideszes országgyűlési képviselő badacsonytomaji panziójának építéséhez és fejlesztéséhez. Az uniós támogatási összegek vándorlása és felhasználása sokszor megdöbbentő utakat jár be. Mutatunk más példát is.