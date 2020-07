Roger Federer hamarosan visszatér

Február óta csak egyszer teniszezett a korábbi világelső Roger Federer, aki augusztus közepén áll újra edzésbe.

Severin Lüthi, a 20-szoros Grand Slam-tornagyőztes svájci játékos edzője azt mondta, hogy Federer a második térdműtétje után folytatta a fizikai felkészülést, a teniszpályára azonban csak augusztus közepén tér vissza.

A 38 éves teniszező legutóbb februárban játszott mérkőzést, amikor egy jótékonysági gálán Rafael Nadallal találkozott a Dél-afrikai Köztársaságban.

Federer azt is elárulta, egyelőre nem tudja és nem is akarja elképzelni az életét szeretett sportága nélkül, ezért profi pályafutása után is folytatni fogja a teniszezést - amíg a teste engedi -, de akkor már csak szórakozásból.