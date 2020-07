Újabb román-magyar határátkelőket nyitna meg az RMDSZ

Az RMDSZ törvénytervezetet nyújtott be a román törvényhozásnak, amely definiálná a határ menti ingázók jogállását és a megyei hatóságok által az ilyen személyeknek külön igazolást adna, amivel határzár esetén is könnyedén tudnának ingázni - fejtette ki Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. Az utóbbi hónapokban, Magyarországon dolgozó román és Romániában dolgozó magyar állampolgárok esetén is gyakran okozott problémát a határon való átjutás.



Emellett újabb határátkelőket is nyitna a romániai magyar párt. A román belügyi tárcát köteleznék arra, hogy 2021 januárjától nyissa meg azokat a határátkelőket, amelyeknél az út és az infrastruktúra is teljesen elkészült, román és magyar oldalon egyaránt, Románia azonban mégsem nyitotta meg. Az új átkelők megnyitásával tehermentesülnének a jelenlegi átkelők, amelyek gyakran túlzsúfoltak.



A törvénytervezet az alábbi, újabb határpontokon tenné lehetővé a határátlépést: 2021 januárjától Arad megyében Ottlaka - Elek, Kisvarjas - Dombegyház, Feketegyarmat – Dénesmajor illetve Nagylak – Csanádpalota között, Bihar megyében, Érsemjén - Bagamér, Biharfélegyháza – Pocsaj és Körösszeg – Körösnagyharsány között, illetve Szatmár megyében Szárazberek - Garbolc, Horea – Ömböly és Nagypeleske – Zajta között.



Posta Ákos István