23 szakképző intézménynek nem kell iskolaőr

Eddig 1182-en jelentkeztek az iskolaőri képzésre – közölte a Népszava megkeresésére az ORFK. A jelentkezők nem kapják meg automatikusan az állást, de akik megfelelnek a feltételeknek, azoknak augusztus 3-tól egy rövid, ám komplex (pedagógiai, pszichológiai, konfliktuskezelési) képzést kell teljesíteniük, hogy szeptembertől munkába állhassanak. Azok a 65 év alatti egykori rendőrök, akik jelentkeznek, de szolgálati járandóságban részesülnek, az iskolaőri fizetés (vidéken bruttó 220 ezer, a fővárosban bruttó 230 ezer forint) mellett, megkaphatják a járandóságukat is.

A szakképzésért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által ismertetett adatok szerint az előzetes igényfelméréshez képest 23 szakképző intézmény mégsem kíván élni a lehetőséggel, hét intézmény viszont újonnan csatlakozott. Így összesen 185 szakképzési intézménybe kerülhet egy-egy iskolaőr.

A kormány által közzétett listán 491 olyan iskola szerepel, ahol kérték az iskolaőr jelenlétét. Azonban több iskola is jelezte, hogy ők nem kértek iskolaőrt és nem is szándékoznak ilyen feladatkört bevezetni. Egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján azóta is rajta vannak az érintett szakiskolák, mert az Emmi nem frissítette a listát.

„Ez az eredménye annak, ha ötletszerűen hajtanak végre valamit, megfelelő terepszemle nélkül”

- mondta korábban Herpergel Róbert debreceni jobbikos politikus. Szerinte az iskolaőri jelentkezési feltételeknél előnyt jelentene a középfokú végzettség,

„Ez pedig máris megfogalmaz egy olyan kérdést, hogy az általános iskolák esetében mennyire lesz gyerekek közé való az alulképzett iskolaőr. Szintén visszásnak tartom azt is, hogy egy kezdő iskolaőr annyit fog keresni, mint egy kezdő pedagógus.”

- tette hozzá Herpergel Róbert.

Ander Balázs a Jobbik szakpolitikusa az Alfahírnek úgy fogalmazott, hogy a realitások miatt szavazták meg az előterjesztést, mivel valóban vannak olyan iskolák, ahol a diákok, illetve azok szülei sokszor fenyegetően lépnek fel a pedagógusokkal szemben.

"Tudok olyan intézményről, ahol a "keménykezű" portás az egyik legfontosabb munkatárs és az igazgató előbb engedne el egy szaktanárt, mint a portást, aki képes rendet tartani a szünetekben."

- mondta Ander Balázs. A Jobbik ugyan fenntartásokkal, de megszavazta a kormány javaslatát.

Ander Balázs Jobbik Béli Balázs

Az iskolaőr intézményének bevezetése egyébként megosztotta a pedagógusokat és a politikai pártokat is. A pedagógus szakszervezetek ugyan elutasították, de a kommentek alapján nagyon sok tanár vélte úgy, hogy egyes valóban problémás helyen szükség lehet az iskolaőrre. Még a Fideszen belül is sokan azt gondolták, ez nem a legjobb megoldás az iskolai erőszak visszaszorítására, de ettől függetlenül a kormánypártok megszavazták a módosítást. Az ellenzék is vegyesen fogadta az előterjesztést. Voltak aki élből elutasították a javaslatot, mert szerintük a megfelelően felkészített pedagógusok képesek lehetnek kezelni az ilyen az erőszakos eseteket, és úgy gondolják, ha erőszakra erőszakkal válaszol az iskola munkatársa az csak ronthat a kialakult helyzeten.

Annyi bizonyos, a rendőrség megkezdte a toborzást és úgy tűnik jelentkező is bőven akad. Hamarosan az is kiderül, valóban képes-e megfékezni az iskolaőr az erőszakos cselekményeket gumibottal vagy anélkül.

Az is kérdéses még, hogy mi a véleményük erről a leginkább érintetteknek a gyerekeknek. Őket ugyanis senki nem kérdezte meg és talán nem is fogják, de a véleményükre azért érdemes odafigyelnie a szülőnek, a tanárnak, a politikusoknak és nem utolsó sorban a kormánynak.