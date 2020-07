Már látható Európa legnagyobb kézilabda arénájának látványterve

Mint ahogy korábban beszámoltunk róla, a Fradi pályával szemben épülő sportcsarnok a 2022-es férfi kézilabda-Európa-bajnokság döntőjén akár több mint 20 ezer szurkolót is vendégül láthat. A területet 18 milliárdért vették meg, a sportcsarnok beton pillérei pedig már jó látszódtak júniusban, látványtervek híján azonban csak annyit lehetett tudni: multifunkciós sportcsarnok épül, ami a sporteseményeken túl konferenciák és koncertek megrendezésére is alkalmas.

"Most még csak képek, jövőre valóság"

Kocsis Máté nemrég pedig felfedte végre a leplet: közösségi oldalán mutatta meg pár képpel, hogyan is fog kinézni a népligeti buszpályaudvar mögött épülő kézilabda-aréna.

A látványtereken túl arról is beszámolt, Európa legnagyobb kézilabda arénája épülhet meg, hiszen a csarnok 20 022 fő befogadására alkalmas és a 2022-es férfi kézilabda EB-re készül. Kocsis úgy fogalmazott, a Magyar Kézilabda Szövetség büszke arra, hogy a sportág világszínvonalú otthont kap, azonban nem csak a kézilabda szurkolói örülhetnek: az aréna nagy koncertek, rendezvények, kiállítások helyszíne is lesz. Ezeken túlmenően pedig az összes teremsportág számára is megfelelő szabványokkal rendelkezik. Ilyenek például a kosár- és röplabda, a jégkorong, tenisz, és korcsolya, s még bizonyos lovas és motoros versenyek is.