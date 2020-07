Hamarosan a plázák boltjainak többsége lehúzhatja a rolót?

Több budapesti pláza bérlői állománya megrendülhet, miután a nem alapvető szükségleteket kielégítő vállalkozásoknak legalább a fele nagy veszteségeket kénytelen elkönyvelni az elmaradó forgalom miatt - írja a Privátbankár.

A plázákban május végére-június elejére a korábbi látogatók mintegy fele visszatért, de jóval kevesebb üzletet keresnek fel és a költéseiket is erőteljesen visszafogták, így nem csoda, hogy ez a csoport az elmúlt hónapok legnagyobb veszteseivé váltak. Több cég ráállt az online értékesítésre, miközben főleg a ruházati láncok a készletezési veszteségeik csökkentésére összpontosítanak. Vannak olyan hálózatok, amik egységeket zártak be vagy ideiglenesen felfüggesztették a működésüket. Az üzemeltetők adtak kedvezményeket az üzleteknek, de úgy fest ez kevés lesz ahhoz, hogy több bolt hónapokon belül ne zárjon be.

A Privátbankár úgy tudja, a havi üzemeltetési díj 10-15 euró között van négyzetméterenként, amiből 1-2 százalék a marketing hozzájárulás, a legtöbb üzemeltető csupán ezt engedte el, ha egyáltalán tett ilyen engedményt. A havi bérleti díj sávja elég széles, 40-110 euró is lehet négyzetméterenként helytől, mérettől, az üzletközponton belüli elhelyezkedéstől és a szerződés futamidejétől függően.

Külföldiek nélkül a boltok bevételének akár kétharmada is kieshetett

Külön probléma, hogy eltűntek a külföldi turisták a boltokból, márpedig korábban a forgalomnak akár a felét-kétharmadát is ők adták, amit tovább súlyosbítanak az utazási korlátozások, hiszen így a tőlük várható forgalom növekedését lassítják..

A cégek között külföldi áldozata már akad a koronavírusnak: a 17 magyarországi egységgel rendelkező Vagabond cipőkkel foglalkozó hálózat júniusban csődeljárást kért.

Amelyik pláza tud, az enged a bérlőknek

Például a Westend egyedi megállapodás alapján csökkentette a bérleti díjat és átütemezte annak fizetését. A veszélyhelyzet idejére visszanyeste a bérlők által fizetett üzemeltetési díjat is. Ezen kívül elengedte a marketing hozzájárulást.

Rózsa József, a Westendben is megtalálható Nordsee hálózatot üzemeltető Nordfish Kft. ügyvezetője a lapnak elmondta, hogy idén örülnek, ha az előző év 50-60 százalékos forgalmát hozni tudják Budapesten. Vidéki üzleteik jobban teljesítenek, ott várhatóan 70-75 százalékot érhetnek el, ha nem lesznek újabb korlátozások. A kosárérték viszont rohamosan növekszik, a több évvel ezelőtti 2000 forinttal szemben ma már 3000 forint körül van.