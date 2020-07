A mesterbűnözők fizetés nélkül tolták ki a bevásárlókocsit - Videó

Még akár az Ocean's 8 csapata is megirigyelhetné azt a négy nőt, akik Vácon fizetés nélkül tolták ki a bevásárlókocsit a boltból, és akiket a szentendrei rendőrség nemrégiben kézre kerített. A hölgy tagokból álló banda több településen is rabolt, filmbe illő alapos terv mentén: ketten mentek be a boltba, egy a bejáratnál őrködött, míg a sofőr a gázpedálon tartott lábbal várta bűntársait.

Még májusban egy szentendrei élelmiszerboltot raboltak ki 53 ezer forint értékben. A sikeren felbuzdulva a banda nem hazafelé vette az irányt, hanem rögtön duplázni akartak, így ugyan ezzel a módszerrel több mint 83 ezer forintnyi élelmiszert és tisztálkodási szert próbáltak meg dunakeszin is fizetés nélkül elhozni, azonban itt a biztonsági őr megállította őket. Bár az árut nem sikerült elhozni, a rablók elrohantak.

A tökéletesnek tűnő tervükbe csúszott azonban egy aprócska hiba: nem számoltak a helyszíni kamerákkal, így a nyomozók a napokban eljutottak egy váci címre, ahol hármójukat sikerült előállítani. Másnap a további két társuk nyomára is sikerült ráakadni. Nemcsak beismerő vallomást tettek, de a nyomozókkal azt is megosztották, hogy további hat hasonló rablást követtek el. A Szentendrei Rendőrkapitányság lopás megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárást indított ellenük.