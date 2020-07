Miért lép be a Jobbikba a Párbeszéd volt megyei elnöke? - interjú Csonki Dáviddal

Nem sűrűn fordul elő, hogy egy ellenzéki párt alapszervezetének újjáalakulása megmozgatja a kormánysajtót. A Jobbikkal Békéscsabán ez történt. Igaz, ehhez az is kellett, hogy a Párbeszédből májusban távozó Csonki Dávid is csatlakozzon a szervezethez. A 28 éves politikust a váltásról, a terveiről, illetve a Békés megyei politikáról is kérdeztük. Interjú.

Miért érezte fontosnak, hogy fiatalon politizálásra adja a fejét?

Egy szegényebb térségben születtem, és egy munkás családból származom. Békés megye mindig le volt szakadva az ország többi részétől, láttam gyerekként, mekkora itt a munkanélküliség, és most is érzem, hogy a fiatalok számára milyen kevés a lehetőség a térségünkben. Ezek olyan alapvető, rendszerszintű problémák, amikkel a társadalom egésze nem nagyon szeret szembenézni.

Magyarországon igenis létezik a vidéki szegénység.

Borzasztó dolognak tartom a közmunka-programot, mert megalázza az embert, még akkor is, ha jár is utána egy kis jövedelem. Miközben a fővárosban akár a parlamenti képviselők, akár az állami cégvezetők milliókat zsebelnek be, addig egy közmunkás 50 ezer forintot kap a munkájáért cserébe, ez nevetséges. Többek között ezek miatt kezdtem el politizálni.

Amúgy hogy látja a fiatalok közéleti, politikai aktivitását?

Sok fiatal próbál tevékenyen változtatni, nekem is vannak segítőim, aktivistáim, de persze vannak olyanok is, akik ezt a harcot nem akarják vállalni, vagy csak megunják, és feladják, ami aztán tovább generálja az elvándorlást. Békés megyében különösen sokan döntöttek úgy, hogy csomagolnak, és inkább elmentek egy német, egy angol, vagy egy holland konzervgyárba, zöldségfeldolgozó üzembe. A kérdés, hogy miért nem tudunk itthon olyan feltételeket teremteni a hazai iparban, mezőgazdaságban, hogy a kivándorlást visszafogjuk. Mert minden egyes külföldre vándorló magyarral veszítünk egy embert, egy tehetséget, egy jó munkaerőt.

Békés megye a Fidesz számára is zűrös terület. Simonka György, Orosháza, Békéscsaba - hogy csak néhány példát említsek. Hogy néz ki most a Viharsarok politikai térképe?

Négy parlamenti körzetünk van, négy békési fideszes képviselő üldögél bent a parlamentben. Igazából tétlenül. Azt csinálják, amit fentről mondanak nekik. Hogy önálló cselekvési tervet letegyenek az asztalra, vagy hogy foglalkozzanak a kisemberekkel a megyében, az elképzelhetetlennek tűnik. Ezért nem halad Békés megye. Egy gyorsforgalmi útra vártunk több mint 20 évet. Komolyan két évtizedet kellett erre várni!?

Ha már felmerült, az is egy jó kérdés, hogy a fideszes képviselőink miért kezdtek el vajon politizálni. Szerintem azt már maguk sem tudják. De azt sem látom bennük, hogy akarnának változtatni a tétlenség politikáján.

Békéscsabán hasonló a helyzet. Szarvas Péter polgármester független, de mindenki tudja róla, hogy a Fidesz berkeiből került ki. Egy nyereséges Volán-cégnek volt a vezetője, a városban az emberek a jó szakembert látták benne, de a problémákról ő sem beszél. Nem lehet hozzá eljutni a békéscsabai munkanélküliséggel, a szegénységgel, vagy épp azzal, hogy az idősek számára nehezen használható a városi tömegközlekedés. Ettől függetlenül ő még mindig egy népszerű polgármester, ezért nem értem, miért nem használja ki a lehetőségeit.

Simonka Györggyel kapcsolatban a héten derült ki, hogy októberben kezdődik a bírósági tárgyalása. Az ellenzék számára komoly figyelmeztető jel, hogy a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással megvádolt fideszes országgyűlési képviselő úgy tudott mandátumhoz jutni, hogy közben már nyomoztak utána.

Simonka, ahogy felénk hívják, Dél-Békés ura, elég régóta tevékenykedik, és jól meg is szedte magát az ügyleteiből. Tehette, részben azért, mert az ellenzék esélyt adott neki, és ezt jól ki tudta használni, másrészt a választók sokszor csak a Fidesz logóját keresik, és nem nézik, hogy kinek a neve szerepel a szavazólapon. A korlátozott sajtóhozzáférés, főleg vidéken, befolyásolja az embereket. Ugyanakkor Simonka György zsarnoki eszközökkel dolgozik, mindig is így dolgozott. Az emberek félnek, féltik a megélhetésüket, ezért sokszor nem tesznek semmit, és inkább el sem mennek szavazni, így pedig a Fidesznek marad akkora ereje, hogy akár egy Simonka-kaliberű politikust is bejuttasson a Parlamentbe.

Ezt a túlsúlyt mi csak akkor tudjuk meghaladni, ha összefogunk, és ha egy hiteles jelöltet tudunk kiállítani, aki nem egy Simonka György, viszont faluról falura jár, és segít az embereken.

Látni kell, a Fideszt egy párt nem fogja legyőzni, ez csak összefogásban sikerülhet. A receptet évek óta ismerjük, már várják a választók. Egy jó programmal kell az emberek elé állni, megmutatni, hogy mi igenis jobbak vagyunk. De ezért az ellenzéknek keményen kell dolgoznia.

Ez a munka Önöknél hol tart?

Békéscsabán széthúzott az ellenzék a tavalyi önkormányzati választáson. Most azon dolgozom, hogy meginduljon egy közös egyeztetés. Nagyon sokat tárgyalunk Körömi Jánossal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom Békés megyei elnökével, hogy már szeptemberben leüljünk egy ellenzéki kerekasztalnál, és el kezdjünk tárgyalni a jövőről. Hogy sikerüljön megegyeznie az ellenzéknek a városban. Úgy látom, minden párt tanult a 2019 októberében történtekből, és szeretnének részt venni az egyeztetéseken, új utakra terelve az együttműködést. Ez fárasztó munka, eltérő ideológiák,

más nézőpontok, nehéz összecsiszolni a pártok vezetőit. Viszont a választók, az aktivisták, azok az emberek, akik az utcán dolgoznak, nem azt nézik, hogy ki DK-s, MSZP-s, LMP-s, vagy jobbikos, hanem azt, hogy ki az, aki értük cselekszik.

Mi indokolta, hogy belépett a Jobbik békéscsabai szervezetébe?

Régen is szimpatizáltam a Jobbikkal, tetszett, hogy egy erős, határozott kiállású párt. Békéscsabán elég nagy alapszervezetük volt, megyei képviselővel, szerintem jó munkát is végeztek, ez szerveződött most újjá régi és új tagokból. A tavalyi közös munkánál tapasztaltam azt, hogy teljesen más együtt dolgozni jobbikosokkal, mint baloldali politikusokkal, előbbiek határozottan és keményebben tudnak küzdeni. Bátrabb a kiállásuk.

Ha benézünk a Parlamentbe, egy Jakab Péter sokkal keményebben odaszól Orbán Viktornak úgy, hogy közben az embereket is megszólítja, mintha

mondjuk Gyurcsány Ferenc beszélne.

Az új Jobbik, és azok az alapelvek, amiket lefektettek Jakab Péterék, illetve az a harcos szellem, ahogy akár a Parlamentben, akár az utcákon dolgoznak most, nagyon megtetszett. Úgy érzem, hogy ezzel a lendülettel, illetve az összefogásra való hajlandósággal, le lehet győzni az Orbán-rendszert. Szeretnék ebben részt venni, ezért döntöttem úgy, hogy a Jobbikhoz jelentkezem.

Amúgy meglepte Önt, hogy a kormánypártiak mellett egyes ellenzéki politikusok is felszisszentek arra, hogy belépett a Jobbikba?

Az értetlenséget nem értem, főleg ha azt nézzük, hogy hány KISZ-titkárból, MSZMP-tagból lett később vezető fideszes képviselő. Én fiatalon kezdtem el politizálni, és idővel mindenkinek változik a gondolkodása, a szemlélete, érik az ember, intelligensebb, tapasztaltabb lesz a korral. A baloldaliságomat a családomon keresztül hozom magammal, de az én fő profilom, amivel nagyon szeretek foglalkozni, az a zöld politika. Ezért is kerültem anno a Párbeszédbe. Nagyon érdekel, hogy lehetne hatékonyan, fenntartható módon kihasználni Békés megye természeti adottságait. Sok folyónk van, gazdag termálvíz-készleten csücsülünk, a napsütéses órák száma országosan ebben a megyében a második legnagyobb, ezeket ki kellene használni. Viszont a Párbeszéd azzal, hogy az ellenzéki összefogás keretében Karácsony Gergely személyében Budapestnek főpolgármestert adott, elvonta az erőforrásait vidékről. Ez önmagában nem rossz dolog, mert Karácsony Gergely munkája ki fogja forrni a gyümölcsét Budapesten, ám mivel ez egy nagyon kicsi párt, így vidéken nem tud fejlődni. Hiába teljesítenek a tagjai erőn felül.

Májusig voltam a Párbeszéd megyei elnöke, akkor lemondtam és kiléptem a pártból. Ez egy személyes döntés volt. Eredetileg egyébként úgy gondoltam, hogy ezzel most egyet hátrébb lépek, és a következő évben az ellenzéki együttműködésen dolgozom majd a háttérben. De ez nem így jött össze, és a hír címlapokra került.

De már az is ferdítés a kormánymédia részéről, hogy engem a Párbeszédből igazolt a Jobbik. Nem voltam párbeszédes, amikor kértem a jelentkezésemet a pártba.

A fővárosi ideológiai harcnak mennyire szükséges meghatároznia akár Békés megye politikai életét?

Békés megyében már nem ideológiai kérdés az, hogy változtassunk.

Engem itt nem ért támadás a Jobbikba történt jelentkezésem után, volt egy-két rosszalló hozzászólás, amire válaszoltam. Kicsit jobban felkapta ezt az egészet a sajtó, amit ahogy én ezt gondoltam volna. Dolgozom tovább, most már a Jobbik színeiben, a célom ugyanúgy változatlan. A gyermekemet Békés megyében szeretném felnevelni, és azt akarom, hogy aztán ő is a szülőföldünkön tudjon boldogulni.