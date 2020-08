Bár Majka kiakadt a koncertstoppon, azért Debrecenben koncertezhet

A Campus Fesztivál szervezői a Facebookon jelezték, hogy bár az 500 fő feletti rendezvények tiltása nyomán a debreceni rendezvényük elmarad, a Nagyerdei Stadionban több ültetett koncertet is tető alá hoznak augusztus 19-22. között - írja a HVG. A fellépők között szerepel Majka-Curtis duója, Rúzsa Magdi és a Bagossy Brothers Company is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely a múlt csütörtöki korámányinfón jelentette be, hogy érvényben marad augusztus 15. után is az 500 fő feletti zenés rendezvények tiltása. Itt elhangzott, hogy a zenészek számára támogatásként garázskoncertek szervezhetők, illetve szó esett egy 5 milliárdos támogatásól is, bár azt még mindig nem tudni, hogy ezek pontosan mit is takarnak és hogyan fognak működni. Ez a tiltás egyébként az ültetett nézőtérrel rendelkező koncertekre nem vonatkozik, ezért is tartható meg az Apostol 50. jubileumi koncertje, míg a fesztiválok többsége elmarad.

Mielőtt bármit is tudni lehetett volna z augusztus 15. után érvényben maradó koncertstopról, Majka a közösségi felületén fakadt ki. Akkor azt mondta, hogy felháborító kettős mérce az, ami a tömegrendezvények körül folyik, hiszen amíg zenés rendezvény nem, addig sporteseményt létszámkorlátozás nélkül lehet tartani.