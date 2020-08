„A katedrától a vasvilláig jutottam, és ez az út felfelé vezetett”

Önök meg tudnak élni?

Nekünk a lovasiskola biztosít bevételt ahhoz, hogy megéljünk. A tanya, azon túl, hogy hungarikum az alföldi tanyavilág, lakó- és munkahely is egyben. Amikor az a kérdés érkezik a potenciális kiköltözőtől, hogy hogyan tudok megélni ebből úgy, hogy nem járok be a céghez dolgozni, akkor az a válaszom, hogy próbálj kitalálni valamit, amit tudsz csinálni és tudsz belőle élni. Nekünk ilyen a lovasiskola, de kizárólag azért van rá szükség, mert gyerekeink vannak, őket el akarjuk indítani az életben, felelősségünk van. Ha nem lennének gyerekeink, valószínűleg egy jurtában élnénk, kívül a civilizáción, elektromos áram nélkül, két lóval a közlekedés miatt, egy tehénnel és néhány birkával. Kertészkednénk, ellátnánk magunkat. Van egy kis ökoközösségünk is, kivétel nélkül tanyán élő emberekből, van méhész, akinek méze van, valaki kecskesajtot állít elő családi szükségletre, valaki szörpöket. Cserekereskedelem alakult ki közöttünk, pénz nem mozog a rendszerben, néha a munkába is besegítünk egymásnak. Írtam egy könyvet Fenntartható visszafejlődés címen (ez a Youtube-csatornánk címe is egyben) termelési, tartási, takarmányozási stratégiáról, ez jóval szigorúbb előírásokat tartalmaz, mint a bio. Ráadásul fair trade is a termelés, nem kell messze menni, a környéken külföldi vendégmunkások szedik a szamócát, babot, krumplit, amit éppen kell, éhbérért. A „gazda” rögtön azután kizavarja őket szedni, hogy permetezett, bár ő legalább nem bioként termel, ilyen szempontból becsületes. Nálunk, ha megkínállak tejjel, ahhoz a szarvasmarhához és tejhez nem nyúlt hozzá olyan ember, akinek nincs minimum iskolai végzettsége állattenyésztési tudományból. Kizárólag mi csináljuk, nem lakik a kert végében konténerben egy szerencsétlen ember, akit dolgoztatunk. Ez éppúgy nem fér bele a felelős termelésbe, mint ahogy a heti három vegyszerezés sem. Van egy kertész a környéken, tíz éve nem láttam úgy, hogy ne lenne permetező a hátán. Látom, hogy mit termel a negyed hektáros területen, de a környékbeli piacon annyi mindent elad, hogy azt képtelenség ott megtermelni. A helyi piacon áruló termelők feltűnnek a kecskeméti nagybanin is hajnalban, amikor megszólítom őket, hogy ez hogy van, közlik, hogy oda is eladni mennek. A kertészetükben közben sárgarépa, hagyma, krumpli van, a piacon viszont lehet venni náluk karalábét, káposztát, paprikát, paradicsomot. Ez is egy kényszerhelyzet, valójában minden piacnak termelőinek kellene lenni, de jelen pillanatban a kereskedők uralják.