A Fidesz nem becsülte meg a szociális dolgozók emberfeletti munkáját

Vírushelyzet alatt a szociális dolgozók is emberfeletti munkájukkal védték azokat az idős embereket, akikről gondoskodtak. A Fidesz mégis megfeledkezett róluk, nem becsülve őket eléggé, nem támogatta őket külön juttatással - kezdte meg a csütörtöki sajtótájékoztatót Pintér Tamás Dunaújváros jobbikos polgármestere.

A városban méltó módon jutalmazták a szociális szférában tevékenykedő alkalmazottakat, ugyanis Mezei Zsolt és Szabó Zsolt alpolgármesterrel közösen megérdemelt pénzösszeggel próbálták meghálálni munkájukat. Ez a támogatás összesen 17 millió forintból lett kiosztva, vagyis nem teljesen, mivel a jutalom után is egy komoly, 15 százalékos adót kellett befizetni az állam felé. Ezért Pintér Tamás, Kálló Gergely jobbikos országgyűlési képviselővel kidolgozott erre egy javaslatot, mely arra törekszik, hogy a kormány tegye adó- és járulékmentessé az önkormányzatok által nyújtott egyszeri rendkívüli juttatásokat.

Pintér kihangsúlyozta, hogy többek között Dunaújváros is nehéz helyzetben van: egy nagyobb hitelt kell visszatörleszteniük, amit az előző fideszes önkormányzati vezetőktől örököltek meg. A dolgukat a kormány sem könnyítette meg, hiszen olyan kormányzati elvonások is történtek, amely nehezen érinti a várost. Ennek ellenére nagyon fontosnak tartják, hogy a szociális szférában dolgozók megkapják a jogos jutalmukat.

A juttatást az önkormányzat annak ellenére biztosítani tudta, hogy például csak a gépjárműadó megvonásával (nem beszélve például az iparűzési adóról) évi 123 millió forintot veszített el Dunaújváros. Ez a 17 millió forintos juttatás nem tervezett kijuttatás, vagyis ha adó- és járulékmentessé teszik ezt az összeget, akkor az nem veszteség az államnak - vette át a szót Káló Gergely.

az önkormányzat megtette az állam helyett a kötelességét, támogatta a szociális gondozókat. Most a képviselőkön a sor, ezért az önkormányzattal egyeztetve a hét elején egy határozatot nyújtottam be

A határozat két pontból áll: először is veszélyhelyzeti protokoll esetén, a hasonló juttatások legyenek járulék- és adómentesek azok számára, akik a frontvonalban harcolnak. Ezek a költségek viszont nagy terhet jelentenek az önkormányzatoknak, így ha az önkormányzatok a megszorítások ellenére tudnak biztosítani ilyen extra juttatást, akkor az ne legyen plusz teher az intézmény számára, ezáltal is megadva a lehetőséget a magasabb összeg biztosítására. Most a 132 fideszes képviselő támogatására várnak.

Több önkormányzat is nehéz helyzetben van anyagilag

Az elmúlt időszakban több, köztük fideszes polgármester is lemondott, aminek okai között a kormányzati megvonások állhatnak. Komoly problémákkal néznek szembe az önkormányzatok szerte az országban. Látszik, hogy most érik be az Orbán-kormány bosszúja ezeket illetően. El akarják lehetetleníteni a munkájukat, hozzáteszem, ezek az elvonások nem az önkormányzatoktól, hanem az emberektől veszik el a pénzeket. Azok a polgármesterek, akik nem látják a lehetőségeket a következő időszakban, hogy megfelelő módon tudjanak gazdálkodni, félelmükben lemondanak - kommentálta Kálló Gergely az eseményeket.

El a kezekkel a Facebooktól!

A jobbik a nemrég belengetett Facebook-javaslat elutasítása kapcsán petíciót indított. Káló ennek kapcsán kiemelte,

Ahogy az internetadó idején a magyar emberek fel tudtak állni, ki tudtak menni az utcára, most ugyan ezt várjuk a jobbik által indított kampánytól is. Szeretnénk felvilágosítani az embereket, hogy az Orbán-kormány ezzel a tervezettel a 2022-re készül. Készen áll egy egész állprofillal rendelkező trollhadsereg, akik ugyan azt az álhírgyártást csinálják majd, mint amit a közmédiában tapasztalunk. Ezt teljességgel elutasítjuk.

A párt a Gödön kialakult momentum-DK közti vitában nem kíván állást foglalni, ugyanis helyi ügynek tartják, de remélik mielőbb rendeződnek a dolgok.