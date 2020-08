Az a baj a populizmussal, hogy már mindenre és mindennek az ellenkezőjére is használjuk

Többfajta populizmus létezik, vagy csak a fogalom túlcsavarása miatt tűnik így?

Azt kellene tisztázni, hogy mi az a populizmus. A kutatók között is ellentétek vannak, másként értelmezik a történészek, szociológusok és filozófusok. Margaret Canovan óta van egy hagyományos agrárpopulista és politikai populista értelmezés. Az agrárpopulisták agrárkörnyezetben, a farmerek világában szervezték meg önmagukat. Latin-Amerikában is az agrárnépesség felemelését vallották kezdetben a populisták, de a 20. század elején megjelentek olyan pártok, amelyek már nem kötődtek a mezőgazdasági népességhez, mégis populistának kezdték nevezni őket. A régi, amerikai populizmus, amellett, hogy baloldali mozgalom volt, erős konzervatív értéktöltettel is rendelkezett.

Európában főleg jobboldali politikusokra használják a populizmust, ez azt feltételezi, hogy ma már elsősorban jobboldali gondolkodásmód?

Hogy Cas Mudde holland politológust idézzem, a populizmus kaméleon fogalom. Összefonódhat jobb és baloldali értékrenddel is. Európában kevesebb baloldali populistát látunk, de Latin-Amerikában nem annyira markáns a kortárs jobboldali jellege. A 2000-es évek elején erőteljes baloldali populista áttörés zajlott Dél-Amerikában, Venezuelában, Bolíviában. Észak-Amerikában Bernie Sanders kimeríti a baloldali populista fogalmát az ingyenes egészségüggyel és ingyenes felsőoktatással. Radikalizmusát tekintve Sanders nem sokban tér el az 1890-es évek amerikai agrárpopulistáitól, csak az egy agrárprogram volt, agrárnépességre kidolgozva, Sanders viszont szélesebb réteget céloz. A régi agrárpoplistáknak volt egy erőteljes zöld irányultságuk is, sokan mondják, hogy a jelenlegi gazdasági rendszer nem fenntartható a globális éghajlatváltozás miatt, és ezért előbb megjelenhet a baloldali-zöld populizmus, mint gondolnánk.

Életképes lenne ma az agrárpopulizmus?

Vannak olyan maradandó értékei, amelyeket ma is lehet képviselni. Rögtön kettőt mondanék, az egyik, ami itthon is súlyos kérdés, az a falusi Magyarország helyzete. A vidék leszakadása 1980 óta folyamatos, az amerikai agrárpopulisták, ahogy a magyar népiek, vagy a skandináv és német agrárdemokraták erre kínáltak választ az alulról szerveződő szövetkezetekkel. A szövetkezeti mozgalom sok tekintetben segítséget nyújthatna, a szociális és gazdasági hasznosságán túl kinevelődne a falvakban egy középosztály, ami a demokrácia számára is hasznos lenne, a népesség egy aktív részét a falvakban tarthatná. A másik fontos dolog a zöld irányultság. Az agrárpopulisták egységben látták a természetet és a benne dolgozó embert. Az a filozófiai felfogás, mely szerint a természetet nem lehet leigázni, legfeljebb megszelídíteni, hasznos lenne ma is.