Koronavírus: Tudott a fertőzés veszélyről, mégsem mondta le a tömegrendezvényt a Komádi polgármester

Egy olvasónk hívta fel a figyelmet a Hajdú-Bihar megyei kisvárosban történt mulasztásról. Azt írta szerkesztőségünknek, hogy 2020. július 25.-én Tóth Ferenc polgármester, a helyi újság, a Komádi Hírmondó online felületén és köztéri plakátok elhelyezésével értesítette az ott élőket, hogy a városban is megjelent a koronavírus, (COVID-19) amit egy Londonból Budapestre, majd onnan Komádiba a szüleihez haza látogató hölgy hozott be. Ő volt az első fertőzött, aki aztán tovább adta a kórt a szüleinek, nagymamájának és kislányának is.

Az édesapa K. Béla, néhány nappal a kórházba szállítást követően elhunyt, de erről már külön nem szólt a polgármester, pedig a fertőzött családtagok közül egy jelenleg is lélegeztetőgépen van.

Azonban Tóth Ferenc polgármester a fertőzés ellenére sem halasztotta el a főtéren rendezett 3 napos utca mozi rendezvényt.

A szervező, a kormánypárti alpolgármester Héder Zoltán Bálint volt és az ő érdekeltségébe tartozott a mozis rendezvény is, amit ugyanazon oldalon reklámozott, ahol a COVID-19 bejelentés is történt.