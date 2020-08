Lukasenka levágta Fehéroroszországot az internetről

Nem kis kockázatot vállalt Aljakszandr Lukasenka - aki valószínűleg elcsalt választáson lett ismét fehérorosz elnök - miután az egész országban lekapcsoltatta az internetet, számolt be róla a Guardian.

Napok óta tartanak többek között Minszkben a vélhetően elcsalt választás elleni, halálos áldozattal is járó tüntetések. A külvilágtól elvágva a fehéroroszok számára most még nehezebb lesz összekoordinálni a tiltakozásokat. A mobilinternet elérhetetlenné vált, a legnépszerűbb üzenetküldő appok pedig használhatatlanok, így a demonstrálók most azon vannak, hogy virtuális magánhálózatra vagy wifire kapcsolódjanak.

Lukasenka ettől azt reméli, hogy a tömeges tüntetések abbamaradnak. Arra, hogy egy országban szándékos leállítják az internetet, példátlan a modern Európában.

A tüntetők egyébként kedd estére szervezték, hogy 20 fős csoportokban vonulnak ki Minszk utcáira, ezzel az egész várost megbénítva. Ezt viszont internet nélkül képtelenség koordinálni.

Nem csak a tüntetőket bénította meg az elnök

A Guardian egy nemzetközi szállodaláncot is felkeresett, hogy megtudja van-e náluk net, természetesen nem volt.

A szolgáltatók elnézést kértek az okozott kellemetlenségért, de hozzátették, rajtuk kívülálló okok miatt történik mindez - írja a 24.hu.

Magyarországon is tüntetnek a demonstrálók elleni rendőri és katonai brutalitás miatt

A Facebook-oldalunkon követhető szolidaritási tüntetést a Momentum szervezte, mivel

Európa utolsó (?) diktátora az elcsalt választás után karhatalmi erővel próbálja menteni a hatalmát. Orbán Viktor első magyar miniszterelnökként látogatta meg 2 hónappal ezelőtt a fehérorosz diktátort, aki szerint Magyarország az EU-ban mindenki másnál jobban megérti őket.

A Lengyel kormányfő rendkívüli EU-s csúcstalálkozót kért, míg az ellenzéki jelölt, Cihanouszkaja Litvániába menekült

A Fehéroroszországban lezajlott választások és az azt követő, erőszakba torkolló tüntetések több országot is felháborítottak. Morawieckinak lengyel elnök az uniós csúcstalálkozó összehívására tett kezdeményezést, amit azzal indokolt, hogy "szolidárisan támogatni kell" Fehéroroszország állampolgárainak szabadságtörekvéseit.

A belarusz ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja Litvániába menekült, aki döntését konkrét indokkal nem magyarázta meg: