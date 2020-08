Jézust, egy fúrógépet és egy sarokcsiszolót is ellopott egy 15 éves fiú Gyöngyöspatán

Az Egri Ügyészség vádat emelt egy 15 éves gyöngyöspatai magántanuló ellen, aki felnőttkorú társaival több lopást is elkövetett tavaly nyáron a lakóhelyén - írja az ügyészség honlapja.

A 15 esztendős fiú egy júniusi reggelen a bejárati ajtót befeszítve társaival bement egy lakóházba, ahonnan elloptak egy fúrógépet és egy sarokcsiszolót. Másnap a vádlott részt vett abban a bűncselekményben is, amely során éjfél körül behatoltak a helyi művelődési ház udvarára, és onnan egy hűtőszekrényből olyan

élelmiszereket és italokat vettek magukhoz, melyek egy gyermekalapítvány tulajdonát képezték.

2019. június 24-én, majd 26-án a vádlott és három társa kétszer is betört egy gyöngyöspatai férfihoz, akitől

először egy PB gázpalackot vittek el a spájzból, majd másodjára a nyári konyhából – egyebek mellett – eltulajdonítottak egy arannyal futtatott keretbe foglalt szentképet.

Szintén ugyanezen a napon a fiatalkorú és két társa a faluban az ablakot lenyomva kinyitott egy személygépkocsit is, amiből egy női táskát vettek el.

Az Egri Járási Ügyészség részben üzletszerűen, részben dolog elleni erőszakkal elkövetett, illetve az elkövetés egyéb körülményeinek megfelelően minősülő többrendbeli lopás vétségével vádolja a fiatalkorút, akivel szemben a most vád tárgyává tett bűncselekmények elkövetése miatt idén februárban még feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott.

Az ügyészség (naiv módon - szerk.) reményt látott ugyanis arra, hogy ez az intézkedés a gyanúsított életvitelére vádemelés nélkül is kedvező hatással lesz majd, és emiatt tartózkodni fog az újabb bűncselekmények elkövetésétől.

Mivel ez nem így történt, és a terhelt nem hagyott fel a lopásokkal, ellene több újabb nyomozás is indult, melynek ismeretében az ügyészség elrendelte az eljárás folytatását, és – ahogy korábban már a társaival – úgy most a fiatalkorú tolvajjal szemben is vádat emelt.

Az Egri Járási Ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság kötelezze az elkövetőt jóvátételi munka végzésére, valamint helyezze őt pártfogói felügyelet alá.