Beindult a nemzetközi filmforgatás hazánk stúdióiban

Magyarország a világon az egyik első, ahol beindul a filmipar, természetesen rendkívüli óvintézkedések mellett -számolt be róla az euronews.hu.

Az állam visszatéríti a filmek költségeinek akár harmadát is

A koronavírus-járvány merőben új helyzet elé állította a nemzetközi filmgyártást, de több hónapos szünetet követően augusztusban úgy fest újraindul az ipar, legalábbis hazánkban. A forgatások újraindítása azonban a szigorú óvintézkedések nélkül nem valósulhatna meg, ahogy az sem, hogy a külföldi stábok ideutazzanak. éppen ezért az ide érkező produkciók külön költségvetést hoztak létre a vírustesztek, védőfelszerelések, fertőtlenítők fedezésére.

van egy COVID-koordinátorunk, és van három vagy négy ember, akik segítenek ennek a koordinátornak, hogy a tesztelések nagyon rugalmasan és megfelelően, és időben gyorsan lezajlódjanak. A takarítást is koordinálni kell

- emelte ki Kemény Ildikó, a Dűne magyarországi producere.

Fontos megjegyezni, hogy a hazánkban a filmgyártás stratégiai iparág, ami tízezreknek biztosít munkalehetőséget. De nem is csoda, hogy a hollywoodi szuperprodukciók egyre nagyobb számban választják Magyarországot forgatási helyszínül, ugyanis az állam 30%-os költségjóváírást biztosít a stúdióknak, amit közvetett módon, az adókedvezmény-rendszeren keresztül igényelhetnek, viszont ha megfelelő százalékban magyar beszállítókkal dolgoztatnak, a költségeik majdnem harmadát visszakapják állami támogatás formájában.

Az olcsó magyar munkaerőnek lehetetlen ellenállni

Másik fontos szempont amiért film nagyhatalommá váltunk, hogy az operatőrtől a technikuson át a kaszkadőrig jóval olcsóbb szakképzett munkaerőt kapnak nálunk, mint Amerikában, az meg már csak bónusz, hogy a főváros eklektikus építészete miatt kiválóan alkalmas arra, hogy más nagyvárosokban játszódó filmek egyes jeleneteit is itt vegyék fel.

A térségben Budapest mellett Prága zárkózott fel nemzetközi filmes központtá, nálunk csak 2018-ban több mint 330 film gyártását regisztrálták, az erre fordított összeg meghaladja a 110 milliárd forintot, míg a forgatások több mint 80 százaléka külföldről jött.

Howard Ellis, a Mid Atlantic Films producere elmondta, hogy a nemzetközi stúdiók elismerték Magyarország sikeres erőfeszítéseit, így jelenleg egy olyan országnak tartanak minket, ahol biztonságosan lehet forgatni.

A stúdiók számára csak most jön a koronavírus okozta valódi kihívás

Míg a legtöbb iparág a járványhelyzet intézkedései miatt hónapokra megbénult és csak most kezd éledezni, addig a filmipar ebben az időszakban is gőzerővel dolgozott, ugyanis az utómunkák nem álltak le. Eddig. Jelenleg viszont a vágók és hangmérnökök kezdenek kifogyni a munkából, így a filmgyártás számára megcsúszva érkezik a koronavírus utóhatása, a szakembereknek be kell várnia a produkciókat.

Az Origo Filmstúdió éppen ezért semmit se kockáztat az újraindult forgatások kapcsán: hetente vagy akár naponta többször a dolgozónak be kell számolnia arról, hogy kikkel találkoztak, a bejáratnál pedig a lázukat is ellenőrzik. Ezek miatt az óvintézkedések miatt a filmstúdiók a legbiztonságosabb helyek közé tartoznak az országban.

Többek között a nálunk forgatott Dűne-remake is újraindult, a film főszereplője, Timothée Chalamet már meg is érkezett Budapestre, ahol augusztus végéig tartózkodik majd a produkció pótfelvételei miatt, erről egy posztban tájékoztatták a rajongókat.