Két héttel a tanévkezdés előtt 1100 pedagógus hiányzik az iskolákból

Országszerte 1100 pedagógust keresnek az iskolák, két héttel a tanévkezdés előtt - tudta meg az RTL Híradója.

Egy tanárszakszervezet szerint azonban még ennél is rosszabb a helyzet és jóval több tanár hiányzik a rendszerből. Ez annak is köszönhető, hogy sokakat megbízási szerződéssel foglalkoztatnak. Más szakszervezet szerint eleve sok helyen helyettesítésekre rendezkedtek be az igazgatók.

Az oktatási intézmények megnyugodhatnak, ugyanis az Emberi Erőforrások Minisztériuma is reagált: szerintük nyáron váltanak álláshelyet a pedagógusok, természetes fluktuáció zajlik az intézményekben, vagyis semmi ok a pánikra, magyarán szólva két héttel a tanítás megkezdése előtt a tanárok többsége épp másik iskola termébe vándorol. A kérdés már csak az, ha tényleg elhisszük a minisztérium indokát, akkor mégis merre kóricálnak az álláshelyet cserélő tanárok. Vajon szeptember elejére megtalálják az iskolákat?

(via népszava.hu)