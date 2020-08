A Huawei telefonok több Android frissítést nem kapnak, de a Google-ön túl is van élet

2019 májusában az USA kormánya tiltólistára rakta a Huaweit, a világ egyik vezető információs és kommunikációs technológiai cégét, ami azt jelentette, hogy az amerikai vállalatok nem folytathattak tovább kereskedelmi kapcsolatot a kínai vállalattal. Ez lényegében hatalmas érvágás volt a világ legnagyobb okostelefon-gyártójának, hiszen a Google nem biztosíthatta tovább számukra a mindenki által jól ismert Android-rendszert. A Huawei muszájból leállította a megszokott androiddal rendelkező mobilok kiadását, helyette az új telefonjaikat a Harmony OS névre keresztelt, saját operációs rendszerükkel ruházták fel.

Akkor még a gyártó türelemre intette a felhasználóikat, mivel a szankciók a már piacra került telefonokat nem érintette. A kiadások frissítéséről szóló licence azonban idén augusztus 13-tól lejárt, vagyis hivatalosan a Huawei készülékei nem frissülnek. De aggódni még nem érdemes.

A Google-ön túl is van élet

Egyrészt azért sem mert lehet, hogy frissítések nem érkeznek a készülékekre, ez nem jelenti azt, hogy a napokban nem fogják újratárgyalni a licence meghosszabbítását. Másfelől azokat a Huawei felhasználókat érinti a jelenlegi helyzet, akik a hagyományos értelemben vett androidos, vagyis Google Playjel rendelkező okostelefonokat használják - hangsúlyozta lapunknak Koren Balázs Android szakértő.

Amit érdemes az Android világáról tudni, hogy bár mindenki a Google-höz köti, nem csak az ő privát szférájuk.

A Google nagyon ügyesen "rátelepedett" az Androidra. De bárki csinálhat ilyen alapú rendszert, csak akkor az Open Source (nyílt forráskódú rendszer - a szerk.) részeket tudjuk felhasználni, ami annyit tesz, hogy a Google-nek a Play áruházát vagy bármelyik szolgáltatását nem tehetjük rá az új rendszerünkre. Csak engedéllyel. Ettől függetlenül ez egy Android rendszer lesz, csak alkalmazások nélkül egyelőre

- tette hozzá a szakértő. A Google-ön kívül ugyanis számtalan alkalmazásbolt létezik, ha a Huaweiből kiindulva egy pillantást vetünk a kínai piacra, láthatjuk, hogy a legtöbb ottani gyártó készülékei nem is rendelkeznek Google szolgáltatásokkal, ugyanis náluk már egy teljesen kiépült saját ökoszisztéma van, amin keresztül alkalmazásokat telepítenek és működtetnek.

A Google-ön túl is van élet, még az android világban is, ez kicsit kényelmetlenebb, hiszen a kaliforniai székhelyű vállalat a saját szolgáltatásaival elképesztően kényelmessé teszi az okostelefonok használatát. De van megoldás, ami nem egyik napról a másikra történik majd, hiszen a Google felhasználóknak át kell állniuk a Huawei alkalmazásaira.

Lesznek, meg nem is frissítések a Huaweinél

A kínai gyártó készülékeivel rendelkező felhasználók a szankciók bevezetéséből leginkább annyit szűrhettek le, hogy az okostelefonjaik innentől kezdve nem frissülnek, sőt, a Google közleménye szerint a biztonsági hibákat javító havi csomagokat sem kaphatják meg a Huawei telefonok. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a zsebünkben lapuló készülék hamarosan vírustól hemzsegő, biztonsági lyukaktól tátongó eszközzé válik. De nem árt óvatosnak lenni és érdemes előre tekinteni. Koren Balázs elmondta, hogy a biztonsági frissítések két forrásból érkeznek. Az egyik az operációs rendszert érinti, ezt a legtöbb esetben a gyártó biztosítja, viszont a Google biztosítja, az összes alkalmazás és szolgáltatás frissítését.

Például, ha valaki a Huawei telefonján nem a beépített tárcsázóját használja, hanem a Google-ét, akkor neki, ha pár héten belül nem változik a helyzet, javasolt föltennie a Huawei tárcsázóját, amihez a kínai cég biztosítani fog frissítést.

A szakértő biztos abban, hogy egy olyan nagyvállalat, mint a Huawei lépni fog azzal kapcsolatban, hogy az érintett készülékek valamilyen más forrásból frissítéseket kapjanak. Vagyis a legrosszabb forgatókönyv szerint, a Huawei telefonokat használó személyeknek, még ha a kezdetekben kényelmetlennek is tűnik majd, érdemes lesz a gyártó saját alkalmazásait használnia a jól bevált Google helyett, ezzel az okostelefonok naprakészen tartása továbbra is megoldott marad.

UPDATE:

Nem kellett rá sokat várnunk a Huawei néhány órája arról tájékoztatta a felhasználóit, hogy az új Android-funkciókat és biztonsági frissítéseket az AOSP-n (az Android nyílt forráskódú projektjén) keresztül tudja elérni, és ezeket automatikusan ki is adja majd a 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt forgalomba került eszközökre. Ezekre továbbra is aktívan telepítik majd az új szoftverfrissítéseket, patch-eket és egyéb hibajavításokat, miközben garantálják az API-k kompatibilitását.

Az USA elnökválasztása nagyban befolyásolhatja a kínai cég sorsát

A Huawei európai eladásait nagyon rosszul érintette a tavalyi intézkedések bevezetése. Míg korábban látványos növekedést produkált a gyártó, addig az idei második negyedévben a világ Kínán kívüli területein egy év alatt 27 százalékot estek az eladásai. Viszont nagy gond még így sincs a Huaweinél, ugyanis a kínai piacon olyannyira sikeres, hogy a globális értékesítési adatait szemrevételezve sikerült még a Samsungot is lenyomnia, ezzel a világ legnagyobb okostelefon-gyártójává vált.

Ezt elsősorban a Kínában kialakult, fentebb már említett Google-független gondolkodásmódnak köszönheti. A cég kigolyózása az európai és amerikai piacról, egy politikai játszma része. Ez a közelgő amerikai elnökválasztás kapcsán akár meg is fordulhat, de az is megeshet, hogy a szankciók erősödnek. Elképesztően sok minden múlik a választáson, hiszen ha nem a mostani politikai irány lesz a mérvadó, akkor még a Kínával szembeni kereskedelmi blokádot is feloldhatják és nyithatnak a piac felé. Most még biztosat mondani nem lehet - tette hozzá Koren.