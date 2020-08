Hatalmas az államadósság, a jövő évi költségvetés számait pedig már most sem lehet komolyan venni

A GDP 71,9 százalékára ugrott az állam összes tartozása, az euróbevezetés szempontjából is fontos adósságmutató pedig fél év alatt 5,4 százalékponttal emelkedett.

Az államadósság legutóbb 2018 harmadik negyedében volt magasabb.

Az áprilisban publikált konvergencia programban olybá tűnik, a kormány alábecsülte a válság hatását, a válságkezelés költségeit. Az esztendő végére 72,6 százalékos GDP-arányos bruttó államadósságot jósoltak.

Az államadósság alakulást két tényező befolyásolja: gazdasági növekedés és államháztartási hiány. Utóbbi esetén félévkor az eredetileg tervezett 390 milliárd forinttal szemben már 1837 milliárdra ugrott, ami a hetedik hónapban további 330 milliárd forinttal nőtt. A kormánynak már nincs értékelhető hiánycélja, hiszen azt kétszer is megemelte és mindkét tervszám teljesült az első félévben, az idei deficit 2500-3000 milliárd forint körül várható.

Az GDP arányos államadósság-mutatót növeli a bruttó hazai termék visszaesése, ami az első félévben 6,1 százalékkal csökkent. (a kormány eredetileg 3 százalékos visszaeséssel számolt 2020-ban)

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt. befektetőknek készített országbemutatójában az optimista forgatókönyvben 73, a pesszimistában 77-78 százalék körül várja idén az adósság tetőzését.

A makrogazdasági és költségvetési prognózis hiánya

A múlthét végén, a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő kiadott egy elemzést a magyar gazdaságról, s abban azt írják, a hazai GDP az idén 5,9 százalékkal csökken, jövőre pedig 5,4 százalékkal növekszik. Úgy vélik, az államháztartási hiány az idei évben a hazai össztermék 5,8 százalékára emelkedik a tavalyi 2 százalékról, de a 2021-2022-es időszak átlagában 3,4 százalékra csökken, tehát: a GDP-arányos államadósság-ráta év végéig 78,3 százalékra növekszik és 2021-2022 átlagában 73,8 százalék lesz.

A Standard&Poor's is elemezte a magyar gazdaságot: ők azt mondják, az államadósság-ráta az idei évre várt 72 százalékos tetőzés után 2023-ig a hazai össztermék 67 százalékára csökken.

A két cég elemzése között elég nagy a különbség, az államadósság megugrása pedig nem meglepő, más európai uniós tagállamban is a GDP megugrásával számolnak.

A probléma inkább az, hogy más kormánnyal ellentétben sem az Orbán-kabinetnek, sem a Magyar Nemzeti Banknak nincs komoly, hiteles makrogazdasági és költségvetési prognózisa, ami hitelességi, törvényességi és alkotmányossági problémákét is felvet. A parlament pedig ugyan elfogadta a jövő évi költségvetést, annak számait azonban már most sem lehet komolyan venni.

Az államadósságot egyébként eddig tudta finanszírozni a kormány: a járvány kitörésével a magyar lakosság elkezdett spórolni, megtakarításait pedig már nem vitte az államkincstárba, így a kormány több lépcsőben összesen 4 milliárd euró (1400 milliárd forint) értékben bocsátott ki devizakötvényt, és még idén újabb devizahitel-felvétel is jöhet, eközben pedig a lakossági forintpiac is éledezik. A szerencse azonban forgandó, a megugró államadósság vagy a nagyobb visszaesés el is bizonytalaníthatja a befektetőket.