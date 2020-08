Kövér szerint hazánk újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz év teljesítményének köszönhetően

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélgetett többek között arról, hogy Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt tíz év teljesítményének köszönhetően, és ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy "a jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására".

A házelnök hangsúlyozta, azért kezdeményezték 2020 nemzeti összetartozás évévé nyilvánítását, hogy ne csupán arra emlékezzen az ország, milyen tragédia történt vele Trianonban, hanem azt is ünnepelje meg, hogy e tragédia ellenére is túlélte az elmúlt száz esztendőt.

Noha Trianonban a szerződést megfogalmazóknak a - talán nem is nagyon titkolt - szándékuk az volt, hogy halálra ítéljenek bennünket, úgy is, mint országot, államot, úgy is, mint nemzetet eltöröljenek a föld színéről