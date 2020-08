Végre megnyugodhatunk: az egykori államtitkár vigyáz Budapest vagyonára

A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelője is Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkárának cégét hozta ki nyertesnek egy 420 millió forintos őrzés-védelmi közbeszerzésen - írja az mfor.hu.

"Szoros" volt a verseny a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által kiírt közbeszerzésen, amely ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátását célozta meg. Nyolc pályázat közül végül az ESG Holding Zrt.-t és a Novum Guard Kft.-t hirdették ki 420 millió forintos ajánlattal, előbbinek tulajdonosa pedig véletlenül a BLK Corporation Kft. nevű cégen keresztül Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkára.

Pintér Sándorék biztosra mentek, ugyanis a tenderen indult még a Civil Biztonsági Zrt., amely korábban Pintér Sándoré volt, a vezérigazgató pedig szintén Tasnádi László. Vetélytársuk volt az eddig inkább MSZP-közeliként emlegetett In-Kal Zrt., de aránytalanul alacsony árat írtak az ajánlatukba, ezért érvénytelen lett, csak úgy, mint másik két cég esetében. A pályázók között felbukkant a T.O.M. Controll is, a cég neve nem hiába ismerős, a Népszava korábban cikkezett róluk, miután a Fővárosi Főügyészség 2018-ban költségvetési csalás miatt vádat emelt a cég vezetői ellen.

A lapnak a főpolgármesterhez közeli forrása is megerősítette, hogy Budapesten, és egy esetleges kormányváltás után országosan is, az lesz a legnagyobb probléma és dilemma, hogy mit kezdjenek azzal a helyzettel, ha az elmúlt években állami tendereken sikert sikerre halmozó NER-közeli cégek adják majd a legjobb ajánlatokat a közbeszerzéseken. Ennek pedig már most is látni a jeleit.

Addig is megnyugodhatunk, hiszen Budapest vagyonára a legjobb személyeket sikerült megtalálni.