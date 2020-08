Az emelt összegű diákhitel négy napja elérhető, de már több mint ötszáz hallgató élt vele

Több mint duplájára emelkedett a Diákhitel1 összegének felső határa: 70 ezerről 150 ezerre. Az emelt összeg 4 napja elérhető, ez idő alatt több mint 500 hallgató élt már ezzel a lehetőséggel. Ha a teljes évet nézzük - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója - és a tendencia folytatódik,

több mint 40 ezer új diákhiteles ügyfél lesz. Ez 2003 óta a legmagasabb szám.

A koronavírus-járvány miatt a kormány május elsejétől új hitelt, a Diákhitel Pluszt vezetett be, ezzel a lehetőséggel pedig több mint 17 ezren éltek, elsősorban azért, mert több mint 30 százaléka a diákoknak elveszítette a munkahelyét. Ez egy kamatmentes, szabad felhasználású hitel, ami december 31-ig lesz elérhető, s másképp kell törleszteni is, mint a klasszikus diákhiteleket: nem jövedelemarányos törlesztésről beszélünk, hanem egy év türelmi idő után 5 év alatt kell törleszteni, nem pedig a diploma megszerzését követően.

Magyar Péter elmondta, vannak kimutatásaik, mire használják fel a hallgatók a diákhitelt, s ezek alapján elmondható, hogy

több mint 50 százalékuk lakhatásra fordítja az összeget, 25 százalékuk egyéb informatikai és tanulmányokhoz köthető eszközökre, tankönyvekre, a fennmaradó 25 százalék pedig a megélhetés egyéb költségeire: utazásra, külföldi nyelvtanulásra.

A Diákhitel1-nél 1,99 százalékos kamat, ami a valaha volt legalacsonyabb, a Diákhitel2 pedig kamatmentes, ezzel a lehetőséggel több mint 30 százaléka él a képzési díjas hallgatóknak. A hallgatók 25 százaléka egyébként vett már fel diákhitelt, a bedőlt hitelek aránya pedig 1 százalék alatt van.

A járvány kezdete óta a hiteltörlesztési moratórium a diákhitelekre is kiterjed: március 19-től december 31-ig nem kötelező ezeket törleszteni, 144 ezer törlesztési szakban lévő hallgatóból/volt hallgatóból 100 ezer továbbra is fizeti a hiteleket, de hétről hétre nő azok aránya, akik továbbra is fizetik.

Ha kicsit messzebbre tekintünk, azt láthatjuk, hogy teljesen más rendszerek jellemzik a nagyvilágot. Az Egyesült Államokban például a diákok eladósodnak és kereskedelmi, profitorientált alapon működik a diákhitelezés, több európai országot pedig vegyes rendszer jellemez - állami és profitorientált -, Magyarországon fél állami és fél piaci megoldás figyelhető meg. Hazánkban továbbá a kormány nemrégiben döntött arról, hogy jövő április elsejétől bevezetik a szak- és felnőttképzési hitelt is.