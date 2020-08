Feketében, zajban

A koronavírus-járvány miatt az idei fesztiválszezont már mindenki eltemette, azonban a Mátrában erről senki sem tudott. Így tehát, ha korlátozásokkal, de legalább megtartják az egyik legnépszerűbb tematikus zenei és kulturális összejövetelt a 11. Fekete Zaj Fesztivált. Sástón ahol a helyi kemping ad otthont a "Fekete Zajoknak" már szerdán is legalább ötszázan voltak és a koncertek helyszínén ahol egy számlaló rendszer biztosította, hogy ennél többen ne is legyenek. Nem is voltak, de csütörtökön már valóban szükség volt arra, hogy így tartsák be a járványügyi rendelkezéseket, hiszen a Fanyűvő színpadon a VHK a Trottel, és a Korai Transmisson lépett fel.

Zimon András

Ennek megfelelően már délután egyre többen érkeztek az egyik legszebb környezetben megrendezett hazai fesztiválra. Stílusosan főleg feketében, de volt aki ennél tovább ment, mivel jellegénél fogva ez a rendezvény lehetőséget ad az önkifejezésre, így aztán nagyon sokan egészen elképesztő külsővel tették teljessé a Fekete Zaj érzést.

Amikor kilenc órakor a számláló ötszázon állt, már minden készen volt arra, hogy a megjelentek egy kiadós vágtával alapozzanak az este további programjaira. A Vágtázó Halottkémek és Grandpierre Attila a szokásos hejjj!! kiáltás után végigszáguldozta a másfél órát és közben a hunok is csatája is lezajlott...

VHK Zimon András

A VHK állandó szereplője a Fekete Zajnak csakúgy mint a Trottel, amely tempóját tekintve lassabb mint a VHK, de zeneileg ugyanúgy behatárolhatatlan, mint Grandpierreék. A koncert csak egy órás volt és nem is fárasztotta le különösebben a nézőket, akik ezután az itthoni industrial szcéna egyik legeredetibb képviselőjének a Panoramic Barrier & Livingtotem feat mr. Tibalt Kush live actjére bólogathatott közel egy órán át.

Panoramic Barrier & Livingtotem feat mr. Tibalt Kush Zimon András



Ezután következett az este utolsó fellépője, a Korai Transmisson. Az "anyazenekar" Korai Örömhöz képest a Korai Transmisson kisebb létszámmal, de gyorsabb tempóval és a "korai" éveket idéző pszichedelikus elszállós zenéjükkel zárták le hajnali kettőkor a Fekete Zaj második napját.

Korai Transmisson Zimon András

Pénteken a The Devil’s Trade néven zenélő gitáros Makó Dávid szólaltatja meg az erdélyi és más népek dallamait sajátos értelmezésben, aminek eredménye az egyszerre gyönyörű, de ugyanakkor nagyon is modern hangzás. Ezt követően a magyar underground metál banda a Sear Bliss játszik majd. Az utolsó napon szombaton, a Black Nail Cabaret (BNC) majd a Freak Fusion Cabaret koncertjei zárják az idei fesztiválszezon egyetlen "állva maradt" fesztiválját.